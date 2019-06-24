Пушков прокомментировал ложное заявление Климкина об участии Зеленского в G20

Москва, 24 июня. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина об участии президента страны Владимира Зеленского в саммите «большой двадцатки», который пройдет в Японии. Запись появилась в Twitter.

Саммит G20 с участием лидеров стран пройдет в японском городе Осака с 28 по 29 июня. Как заявил ранее глава МИД Украины Павел Климкин, на полях мероприятия Зеленский планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Кроме того, дипломат назвал визиты главы Украины в Европу «разведкой боем».

Пушков напомнил, что в Японии о визите украинского президента «слыхом не слыхивали». Ранее стало известно, что МИД Японии не располагает данными о возможном визите Зеленского в Осаку, где на текущей неделе пройдет саммит G20. В японском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что главу украинского государства не включили в список приглашенных на мероприятие. Пушков пошутил об отсутствии Зеленского в списке приглашенных на саммит G20.

Климкину пора. Объявил о визите Зеленского на саммит G20 в Осаке, а в Японии об этом слыхом не слыхивали : нет главы Украины в списке приглашённых. Украина все время пытается выйти на ринг не в своей весовой категории. Какое отношение она имеет к ведущей мировой 20-ке? Никакого. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 24, 2019

По словам российского сенатора, Киев не имеет никакого отношения в странам «большой двадцатки».

«Климкину пора. Объявил о визите Зеленского на саммит G20 в Осаке, а в Японии об этом слыхом не слыхивали: нет главы Украины в списке приглашенных. Украина все время пытается выйти на ринг не в своей весовой категории. Какое отношение она имеет к ведущей мировой двадцатке? Никакого», — написал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером подтвердил, что евроинтеграция и курс на вхождение в НАТО останутся неизменными составляющими внешней политики Киева.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Юнкера «за особую роль ЕС в сдерживании российской агрессии». Краткий отчет о встрече в Брюсселе появился в официальном микроблоге пресс-службы в Twitter.

Отметим, что евроинтеграция и стремление в НАТО были любимыми коньками предшественника Зеленского Петра Порошенко. Он неустанно обещал украинцам светлое европейского будущее и «приближал» ВСУ к стандартам НАТО, в частности, заменив береты украинских десантников.

Несмотря на то, что Зеленский «задекларировал» незменность курса пятого президента Украины, он успел пошутить, что считает себя «лучше Порошенко». Об этом он успел заявить, когда Юнкера спросили, не скучает ли он по старому главе украинского государства.