МИД отреагировал на возможность непризнания ЕС паспортов РФ жителей Донбасса

Москва, 24 июня. Европейский союз традиционно «тянется к санкционному инструменту», вместо того чтобы обратить внимание на проблемы жителей юго-востока Украины, вызванные бесчеловечной политикой киевских властей. Об этом заявил заместитель руководителя МИД РФ Александр Грушко.

Как отметил российский дипломат, со стороны Брюсселя нет понимания тех гуманитарных поводов, которые побудили Москву принять решение об упрощенной процедуре выдачи паспортов Российской Федерации жителям ДНР и ЛНР, передает РИА Новости.

«Вместо того чтобы обратить внимание на тяготы, на которые бесчеловечная политика Киева обрекла население Юго-Востока Украины, ЕС рефлекторно тянется к неработающему инструменту санкций», — подчеркнул заместитель главы дипломатического ведомства.

Жители Донбасса в течение пяти лет выживают в условиях экономической блокады и обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, обратил внимание Грушко. Он считает, что угрозы непризнания ЕС российских паспортов едва ли напугают жителей этого региона.

Ранее в Брюсселе на саммите Евросоюза было ратифицировано заявление, согласно которому ЕС готов рассмотреть возможность непризнания российских паспортов, выдаваемых жителям ДНР и ЛНР.

Напомним, 24 апреля российский лидер Владимир Путин подписал указ об упрощенном механизме получения паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР. По словам российского президента, данная мера носит сугубо гуманитарный характер.