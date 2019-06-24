Рябков заявил, что РФ не снимает вопрос посещения лаборатории Лугара в Грузии

Москва, 24 июня. Россия продолжает согласовывать с Грузией сроки посещения экспертами РФ Исследовательского центра общественного здравоохранения Ричарда Лугара. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что сейчас ситуация в отношениях с Грузией осложнилась и на передний план вышли другие вопросы, однако тематику посещения лаборатории Лугара Москва не снимает с повестки.

«Надо просто согласовать с коллегами в Тбилиси параметры такого посещения», — цитирует слова Сергея Рябкова ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что озабоченность содержанием работ и экспериментов, которые проводятся в лаборатории Лугара в том числе персоналом из США, сохраняется в полной мере.

«Мы это не скрываем, будем и дальше тему отрабатывать в более широком контексте, в том числе в преломлении необходимости укреплять режим Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия», — отметил Рябков.

Напомним, исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара был открыт вблизи от международного аэропорта Тбилиси в 2011 году по правительственной программе США. Центр позиционирует свою деятельность как исследование биологических угроз.

Осенью 2018 года экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил, что располагает документами, которые подтверждают информацию об опасных экспериментах в лаборатории Лугара. Он призвал президента США Дональда Трампа расследовать деятельность центра. В Грузии эти обвинения назвали абсурдными. Москва сообщила, что попросит США документы о работе лаборатории.