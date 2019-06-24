ПАСЕ отказалась от дебатов по вопросу неуплаты РФ членских взносов

Страсбург, 24 июня. Участники июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отказались от инициативы о проведении срочных дебатов по вопросу привлечения России к ответственности за неуплату членских взносов. Об этом стало известно по итогам голосования.

На открытии летней сессии глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье рассказала, что накануне поступило предложение обсудить вопрос о том, чтобы «призвать Россию к ответственности за неуплату членских взносов».

По итогам голосования выяснилось, что большинство, а именно 77 из 136 человек, в ПАСЕ высказалось против включения этого вопроса в повестку дня, передает РИА Новости. За инициативу свои голоса отдали 46 человек.

Напомним, российская делегация была лишена права голоса в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. Полуостров стал российским регионом демократическим путем в результате народного референдума.

В 2015 году на рассмотрение ассамблеи дважды выносился вопрос о восстановлении прав российской делегации, однако действующие ограничения остались в силе. Как пишет Infox.ru, в ответ Москва приостановила свою работу в ПАСЕ, а в 2017 году прекратила платить взносы в Совет Европы.

В начале апреля делегаты ПАСЕ приняли резолюцию, в которой, помимо прочего, говорилось о необходимости сохранения России в СЕ и содержался призыв к Москве заплатить взносы в бюджет организации и назначить свою делегацию.

О том, что лишение российской делегации прав в ПАСЕ и последовавший за этим отказ парламентариев из РФ участвовать в работе органа привели к кризисной ситуации, заявлял генсек СЕ Турбьерн Ягланд, выступая на зимней сессии ПАСЕ. Он признал, что такое решение не привело к возвращению Крыма Украине.