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В Госдуме призвали США вернуть американцам право на полеты в Иран

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От санкций США против Ирана страдают простые американцы

Власти США должны прекратить ущемлять права американских граждан, лишенных прямых перелетов в Иран и отдыха в этой стране, с ее древней историей, вкусной едой и доступными ценами. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Александр Шерин

«США должны отменить действующие запреты на прямые полеты (американских авиакомпаний. — Прим. ФАН) в Иран и дать своим гражданам возможность свободно перелетать из страны в страну. Не имеет права Америка поднимать вопрос (о запрете полетов российских авиакомпаний в Грузию. — Прим. ФАН), прежде чем сама не явит нам такой пример», — заявил парламентарий.

Вашингтону стоит пересмотреть не только ограничения на прямые полеты своих граждан в неугодные Госдепу страны, но и всю санкционную политику в отношении зарубежных компаний, добавил депутат. 

«Если Америка призывает нас не ограничивать наших граждан в каких-то свободах, то они должны, конечно, быть в этом примером — и не ограничивать свободу перемещения товаров в мире, не налагать никаких санкций на китайские товары, на компании, которые торгуют с Россией. И то же самое им нужно сделать в отношении Ирана», — заявил собеседник ФАН.

Депутат отметил, что за медийным возмущением по поводу прекращения прямого авиасообщения РФ с Грузией кроется, разумеется, не беспокойство об ущемленных правах российских туристов, а специфичный способ ведения Вашингтоном своей внешней политики. 

Депутат Госдумы Александр Шерин

«Любая страна, как бы она ни действовала, законно или незаконно, даже мерзко, если она против Российской Федерации, то американцы всегда будут подливать масла в огонь. США всегда будут эту страну подстрекать заявлениями, совместно с их сателлитами, которые подтявкивают из-под лавки: взять ту же оккупированную Европу, которая гордится тем, что оккупирована», — пояснил Шерин. 

Прекращение прямого авиасообщения РФ с Грузией вызвано соображениями безопасности для граждан России, подчеркнул он. 

«У нас же нет никаких агрессивных действий в отношении Грузии. Никто не идет громить грузинские рестораны, все наоборот их посещают. Все прекрасно пьют «Боржоми», хотя это, кстати, очень дорогая вода. Мы просто обеспокоены безопасностью наших граждан», — отметил первый зампред комитета ГД по обороне. 

На данный момент безопасность российских граждан не обеспечивается правоохранительными органами и властью Грузии, констатировал Шерин.

«Когда наши соотечественники погибли во время взрыва самолета в Египте, тогда тоже на длительный период было прекращено авиасообщение — пока египетские власти не продемонстрировали нам все предпринятые меры для безопасности наших граждан», — напомнил парламентарий.

Отношения США и Ирана — худшие за последние десятки лет

Ранее российские блогеры напомнили об ограничениях, которые рядовые американцы испытывают из-за антииранской позиции Госдепартамента США.

«Иран — красивая, интересная, древняя и дешевая страна со вкусной едой, населенная приятными и дружелюбными людьми. Я возмущен тем, что жители США и ЮК (Соединенного Королевства. — Прим. ФАН) лишены этого права. Я разочарован рабской психологией жителей этих стран, безмолвно хавающих этот запрет от своих диктаторских властей», — написал в своем Facebook пользователь Владимир Тодрес, поблагодаривший перед этим пользователей из США и Великобритании за «страстную защиту его прав» на прямые авиаперелеты из Москвы в Тбилиси. 

В течение нескольких десятилетий Иран испытывает давление со стороны США в виде различного рода санкций. Свои дискриминационные меры Вашингтон традиционно объясняет ядерной программой, разрабатываемой в Тегераном. 

Частичное снятие санкций после ядерной сделки 2016 года продлилось всего год. Уже в октябре 2017 года кабинет Дональда Трампа объявил об усилении ядерной экспансии Ирана и ввел ограничения в отношении целого ряда иранских компаний. В дальнейшем санкционная политика Вашингтона против Тегерана лишь усилилась. 

Тегеран ждет туристов из США

Среди прочего, между США и Ираном уже несколько лет отсутствует прямое авиасообщение: чтобы добраться из Штатов в эту исламскую страну, как правило, потребуется сделать как минимум пересадку в Катаре.

22 июня президент США в своем Twitter объявил о введении 24 июня «дополнительных крупных санкций против Ирана». Замглавы министерства иностранных дел России Сергей Рябков обвинил американские власти в сознательном обострении ситуации с Ираном с помощью подобных угроз.

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Автор: Анна Клименко
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