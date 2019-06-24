В Госдуме призвали США вернуть американцам право на полеты в Иран

Власти США должны прекратить ущемлять права американских граждан, лишенных прямых перелетов в Иран и отдыха в этой стране, с ее древней историей, вкусной едой и доступными ценами. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Александр Шерин.

«США должны отменить действующие запреты на прямые полеты (американских авиакомпаний. — Прим. ФАН) в Иран и дать своим гражданам возможность свободно перелетать из страны в страну. Не имеет права Америка поднимать вопрос (о запрете полетов российских авиакомпаний в Грузию. — Прим. ФАН), прежде чем сама не явит нам такой пример», — заявил парламентарий.

Вашингтону стоит пересмотреть не только ограничения на прямые полеты своих граждан в неугодные Госдепу страны, но и всю санкционную политику в отношении зарубежных компаний, добавил депутат.

«Если Америка призывает нас не ограничивать наших граждан в каких-то свободах, то они должны, конечно, быть в этом примером — и не ограничивать свободу перемещения товаров в мире, не налагать никаких санкций на китайские товары, на компании, которые торгуют с Россией. И то же самое им нужно сделать в отношении Ирана», — заявил собеседник ФАН.

Депутат отметил, что за медийным возмущением по поводу прекращения прямого авиасообщения РФ с Грузией кроется, разумеется, не беспокойство об ущемленных правах российских туристов, а специфичный способ ведения Вашингтоном своей внешней политики.

«Любая страна, как бы она ни действовала, законно или незаконно, даже мерзко, если она против Российской Федерации, то американцы всегда будут подливать масла в огонь. США всегда будут эту страну подстрекать заявлениями, совместно с их сателлитами, которые подтявкивают из-под лавки: взять ту же оккупированную Европу, которая гордится тем, что оккупирована», — пояснил Шерин.

Прекращение прямого авиасообщения РФ с Грузией вызвано соображениями безопасности для граждан России, подчеркнул он.

«У нас же нет никаких агрессивных действий в отношении Грузии. Никто не идет громить грузинские рестораны, все наоборот их посещают. Все прекрасно пьют «Боржоми», хотя это, кстати, очень дорогая вода. Мы просто обеспокоены безопасностью наших граждан», — отметил первый зампред комитета ГД по обороне.

На данный момент безопасность российских граждан не обеспечивается правоохранительными органами и властью Грузии, констатировал Шерин.

«Когда наши соотечественники погибли во время взрыва самолета в Египте, тогда тоже на длительный период было прекращено авиасообщение — пока египетские власти не продемонстрировали нам все предпринятые меры для безопасности наших граждан», — напомнил парламентарий.

Ранее российские блогеры напомнили об ограничениях, которые рядовые американцы испытывают из-за антииранской позиции Госдепартамента США.

«Иран — красивая, интересная, древняя и дешевая страна со вкусной едой, населенная приятными и дружелюбными людьми. Я возмущен тем, что жители США и ЮК (Соединенного Королевства. — Прим. ФАН) лишены этого права. Я разочарован рабской психологией жителей этих стран, безмолвно хавающих этот запрет от своих диктаторских властей», — написал в своем Facebook пользователь Владимир Тодрес, поблагодаривший перед этим пользователей из США и Великобритании за «страстную защиту его прав» на прямые авиаперелеты из Москвы в Тбилиси.

В течение нескольких десятилетий Иран испытывает давление со стороны США в виде различного рода санкций. Свои дискриминационные меры Вашингтон традиционно объясняет ядерной программой, разрабатываемой в Тегераном.

Частичное снятие санкций после ядерной сделки 2016 года продлилось всего год. Уже в октябре 2017 года кабинет Дональда Трампа объявил об усилении ядерной экспансии Ирана и ввел ограничения в отношении целого ряда иранских компаний. В дальнейшем санкционная политика Вашингтона против Тегерана лишь усилилась.

Среди прочего, между США и Ираном уже несколько лет отсутствует прямое авиасообщение: чтобы добраться из Штатов в эту исламскую страну, как правило, потребуется сделать как минимум пересадку в Катаре.

22 июня президент США в своем Twitter объявил о введении 24 июня «дополнительных крупных санкций против Ирана». Замглавы министерства иностранных дел России Сергей Рябков обвинил американские власти в сознательном обострении ситуации с Ираном с помощью подобных угроз.