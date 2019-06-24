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Песков рассказал о графике встреч Путина на G20

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Песков рассказал о графике встреч Путина на G20

Москва, 24 июня. Кремль продолжает составлять график переговоров президента РФ Владимира Путина на саммите G20 в Осаке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока больше добавить нечего. Поездка будет чрезвычайно насыщенной. Пятница и суббота будут чрезвычайно насыщенными и многосторонними, и двусторонними встречами», — добавил он, отвечая на вопрос о возможной встрече российского лидера с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, он уточнил, что по дороге из Осаки в Москву Путин может сделать остановку.

«Обратно может быть остановка, мы сообщим», — добавил он.

 

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Автор: Игорь Лукьянов
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