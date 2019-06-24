Арабы Заевратья хотят вернуться под власть Дамаска из оккупации США и курдов

Арабские племена, обитающие в Заевфратье, хотят вернуться под контроль законного правительства Сирии в Дамаске и отвергают оккупацию со стороны проамериканских сил. На второй крупной встрече, которая на этот раз прошла в Алеппо, представители племен выступили решительно против незаконного иностранного присутствия на сирийской земле и подрыв единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии.

В совместном выступлении арабские шейхи потребовали восстановить контроль Дамаска над всем Заевфратьем — наиболее богатой нефтью частью страны, которая в настоящее время находится под контролем проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF).

«Мы выступаем за сохранение единства и территориальной целостности Сирии под руководством президента Башара Асада. Мы против незаконного иностранного присутствия по всей территории Сирии, в том числе на севере и северо-востоке страны», — значится в заявлении племенных лидеров.

Напомним, территории на левобережье Евфрата первыми попали под контроль террористов «Исламского государства»1 в Сирии. Там боевики запрещенного в РФ ИГИЛ1 развернули масштабную нелегальную добычу нефти, которая переправлялась в соседние страны и продавалась дешевле рыночной стоимости, обеспечивая главарям группировки баснословные доходы, с помощью которых финансировалось дальнейшее наступление ИГ1 на Сирию. На пике нелегальная нефтедобыча обеспечивала террористам доход до 5 млн долларов в день.

Впоследствии курдские силы под контролем и с помощью США разгромили террористов «Исламского государства» в Заевфратье. История «халифата» ИГИЛ закончилась чудовищной бойней в Багузе, где силы международной коалиции изо дня в день выжигали последний палаточный лагерь с боевиками, их женами и детьми, а также мирными жителями, которым не повезло оказаться меж двух огней. Уцелевшие и сдавшиеся боевики, женщины и дети были этапированы в лагерь беженцев «Аль-Хол».

Местные арабские племена могли думать, что теперь смогут вернуться к нормальной жизни — однако не тут-то было: «Демократические силы Сирии» (SDF) развернули на территории Заевфратья режим вооруженной оккупации, грубо вторгаясь на племенные территории и захватывая основной источник дохода племен — нефтяные месторождения. На оккупированных территориях проамериканские силы продолжили практику ИГИЛ — незаконно добытая нефть отправляется на продажу в Турцию (которая курдам, конечно, враг, но не настолько, чтобы отказаться от заработка) и Иракский Курдистан.

В ходе встречи в Алеппо арабские шейхи призвали Дамаск амнистировать в Заевфратье тех членов незаконных вооруженных формирований, которые не запятнали своих рук кровью сирийских солдат. На оккупированных территориях курды развернули систему принудительного набора на службу арабской молодежи, которую так держат под контролем и стараются индоктринировать, рассказывая, что скоро они станут гражданами огромного «Независимого Курдистана». Арабы в Заевфратье неоднократно выходили на демонстрации и митинги протеста против таких практик — в ответ курды стараются ограничить распространение любой информации об арабских протестах.

Такое положение вещей вызывает гнев арабских племен, которые составляют абсолютное большинство населения Сирии за Евфратом. Арабы не надеются на нормализацию отношений с курдами и не ждут, что контроль США принесет этим землям хоть что-то хорошее. Аресты, тюрьмы, насильственный призыв в вооруженные группировки, похищения, убийства и разгоны демонстраций недовольных — вот что принесла курдская власть арабским племенам.

«Сирийский народ един, мы не желаем подчиняться иностранцам, которые приезжают к нам без разрешения. Они хотят разорвать неделимую Сирию на куски, но мы этого не позволим», — приводит ТАСС слова шейха племени ассасны Исы аль-Ибрагима.

«Американцы приехали сюда не для того, чтобы поддержать сирийский народ. Для всех очевидно, их цель — разделить нашу страну. Поэтому мы им заявляем откровенно на весь мир — уходите отсюда, вам не рады. Сирия едина, мы все вместе, разрушить эту крепкую связь не удастся», — поддерживает его шейх племени укейдат Камаль аль-Джара.

В последние недели «Демократические силы Сирии» (SDF) начали спешно переводить управление регионами Заевфратья под контроль «военных советов». Эксперты считают, что это говорит о попытках ужесточения оккупационного режима на контролируемых территориях в провинциях Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор.

«Курды пытаются ужесточением своего по сути оккупационного режима сохранить контроль на фоне растущего возмущения в племенных структурах. Часть племенных вождей вполне готовы сейчас идти под контроль Асада, курды им создают только проблемы, в то время как Асад по сути предлагает: «Живите как раньше, только обеспечивайте работу нефтегазодобычи на своей территории, вы будете получать маржу», — объяснил военный эксперт, главред информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

Ранее под влиянием США курдские силы на оккупированных территориях пытались имитировать демократические процессы, создавая на уровне городов и районов гражданские советы из курдов и арабов. Однако эта тактика не работает — среди арабских племен растет недовольство, а шейхи и лидеры племен, которых привлекают к работе в этих советах, не видят повода делить власть с пришельцами-иноплеменниками.

«Ставка на чисто гражданские советы с квотированием на курдов и арабов выглядела красиво на бумаге, но на практике не работает, поэтому идет ужесточение режима, приходят военно-гражданские администрации, идет ущемление прав местного населения, прав местных племенных элит, и там, естественно, растет глухое недовольство, — отмечает Рожин. Часть выступает в поддержку Асада, где-то есть протурецкие настроения, они поддерживают протурецкие группировки ССА, которые временами нападают на курдов, плюс радикалы всегда могут уйти в подполье к ИГИЛ и «Аль-Каиде»1 (обе группировки запрещены в РФ. — Прим. ФАН).

Этот кипящий котел, который курды пытаются удержать под «информационной крышкой», не позволяя слухам о насилии и убийствах распространяться в информационном пространстве, практически готов взорваться — не хватает только небольшого толчка.

«Бурление есть уже сейчас, а для какого-то организованного взрыва там не хватает именно организации, — уверен глава центра «Кассад». — Если извне придет сильная поддержка этих процессов — как от Асада, так и от Эрдогана, — то процессы эти будут развиваться более стремительно, чем сейчас. Сейчас это вялотекущее бурление, которое создает проблемы в долгосрочной перспективе».

Курды, вторгнувшись под руководством США на территории, подконтрольные арабским племенам, совершили огромную ошибку, считает арабист, старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин. В интервью Федеральному агентству новостей он напомнил: пойдя на поводу у США курды не только не получили якобы желанную независимость, но и могут уже в скором времени столкнуться со страшнейшей угрозой. Арестовав, к примеру, шейха племени баггара, курды совершили ту же ошибку, что совершают многие колонизаторы по всему миру.

«Сначала пытаются купить, потом пытаются посадить, потом пытаются повесить, а потом получают в лоб «за все хорошее». Это исторический цикл уже накатанный и меня всегда просто умиляет, что люди идут все той же дорогой и повторяют все ошибки, которые были совершены раньше», — отметил востоковед.

По мнению Андрея Чупрыгина, американцы после ухода Барака Обамы развалили ближневосточный отдел в Госдепартаменте и сейчас полностью перестали понимать, что происходит на Ближнем Востоке и как надо обращаться с живущими там людьми.

«На самом деле, когда заканчиваются разговоры, племенная асабия, племенная верность берет верх. Они там получат на самом деле по полной программе, — предупредил Чупрыгин. — Мы давно об этом говорим: колоссальная ошибка американцев в том, что они позволили курдам зайти на исторические арабские территории. Это на самом деле свело практически на нет все прогрессивные, направленные в будущее исторически устремления сирийских курдов. Это показало племенам, что курды на самом деле точно такие же, как и все вокруг них, и речь идет не о «демократии» и «свободе», а о деньгах — нашаманить и разбежаться».

Как только американцы уйдут из Сирии — а рано или поздно «защитникам демократии» придется это сделать — курды в Заефратье столкнутся с последствиями своего неразумного поведения. Если не вмешается тот же Башар Асад, дело может дойти до геноцида.

«Вот американцы раз помогли курдам, два помогли курдам, а в третий раз — либо надоест и они сами уйдут оттуда, как это уже не раз было, либо кто-то более-менее грамотный в Госдепе, которого случайно подберут на улице (потому что всех специалистов они разогнали) скажет: «Ребята, вы что делаете, это же совсем не так надо делать!» И тогда будет то же самое, они тоже уйдут. И курды останутся один на один с арабскими племенами. Это неравный бой, их просто сожрут там, и все», — подытожил Чупрыгин.

1 Организация запрещена на территории РФ.