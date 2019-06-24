Названа дата презентации смартфонов Xiaomi серии CC

Пекин, 22 июня. Компания Xiaomi назвала дату проведения презентации смартфонов нового серии СС.

Перед публикой новинку представят уже совсем скоро — презентация пройдет 2 июля 2019 года в Пекине. Сообщается, что будут показаны модели из линейки гаджетов СС9 и СС9е (старшая и младшая модели соответственно).

Оговаривается, что модель СС9 будет иметь тройную камеру (основная камера будет иметь 48 мегапикселей, фонтальная — 32 мегапикселя), расположенную на откидном модуле. А модель СС9е сохранит традиционный дизайн, который прослеживается в первых моделях смартфона. Встроенная флеш-память смартфонов составит 128 ГБ, а емкость составляет 4000 мАч.

Производитель не ограничился оглашением даты презентации, также были опубликованы фотографии гаджетов, которые раскрыли значение букв СС в названии гаджета.

До появления официальной даты выхода модели было много противоречий. Информация исходила от разных источников, но чтобы получить достоверные данные о смартфоне, стоит дождаться 2 июля.

Производители также выпустили собственный рекламный ролик, посвященный новой модели. На видео продемонстрированы новые параметры модели и визуальные отличия от ранее выпущенных устройств компании.