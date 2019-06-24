Песков объяснил введение ограничений в отношении Грузии

Москва, 24 июня. Россия ввела вынужденные ограничения в отношении Грузии из-за существования прямой угрозы для граждан РФ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Москва никоим образом не собирается навязывать свою позицию, используя санкции.

«В данном случае речь идет не о санкциях, а об ограничениях на полеты, о временных ограничениях. Они действительно вынужденные, потому что президент, как президент всех россиян, должен думать об их безопасности», — объяснил он.

Песков также отметил, что, безусловно, есть возможность добраться до Грузии поездом, однако введение временных ограничений на полеты существенно снизит количество россиян, посещающих страну, в которой в настоящее время небезопасно из-за массовых беспорядков.

«Как вы видите, нет и не может быть запрета на посещение какой-то страны. Есть предупреждение нашим гражданам учитывать ту опасность, которая, к сожалению, сейчас существует», — констатировал официальный представитель президента РФ.

Причиной беспорядков в Тбилиси стал инцидент на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Грузинскую оппозицию возмутило то, что депутат Государственной думы Сергей Гаврилов, открывая мероприятие, сидел в кресле спикера парламента. Сам парламентарий заявлял, что он не выбирал место, а занял то, которое ему предложила принимающая сторона. Работа ассамблеи была прекращена, российская делегация была вынуждена покинуть Грузию.

Впоследствии президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий пассажирское авиасообщение с Грузией. Кроме того, глава государства поручил правительству обеспечить возвращение россиян, временно находящихся на территории иностранного государства, а также их багажа.

Эксперты сходятся во мнении, что скандал, скорее всего, был спланирован заранее. К организации беспорядков в Тбилиси, по их словам, причастна не только местная оппозиция, но и США. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который заявил ранее, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

В Грузии, кроме того, работает американский фонд «Свободная Россия», деятельность которого носит явный антироссийский характер. За беспорядками может стоять и Агентство США по международному развитию. В то же время в социальных сетях граждане США и стран Евросоюза активно подстрекают грузин к волнениям и заявляют о поддержке их «борьбы» против России.