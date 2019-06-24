Москва, 24 июня. Комары находят своих «жертв» по «следу» из углекислого газа, рассказал этномолог Йуп ван Лун из Вагенингенского университета в Нидерландах.

Ученый объяснил, как комары выбирают своих «жертв». По его словам, для того, чтобы лучше чувствовать, где его концентрация наиболее высока, они летают против ветра. Как пишет издание Live Science, комары могут выбирать свою «цель» с расстояния до 50 метров. Когда насекомые приближаются к людям на расстояние метра, их органы чувств нацеливаются на считывание множества параметров. Они определяют температуру кожи, наличие на человеке микробов или испарений на теле.

При этом ученый объяснил, что микробы создают «химический букет» из около 300 компонентов. Его состав зависит от экологии, генетики человека и других факторов. Специалист напомнил, что в 2011 году было доказано, что мужчин с более разнообразным составом кожных бактерий комары кусают реже, чем мужчин с более однородным.

Ранее сообщалось, что американские ученые отбили аппетит у комаров. Специалисты из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке смогли заблокировать сигнал голода у комаров и снизить их аппетит. Научным сотрудникам удалось выявить механизм регуляции аппетита самки желтолихорадочного комара.

Ученые выяснили, что стремление комаров к поиску крови регулирует рецептор Y-нейропептида, который и в организме человека отвечает за регуляцию аппетита. Отмечается, что самки комаров питаются кровью как правило для того, чтобы в дальнейшем вывести здоровое потомство. После того, как самка комара насытится кровью, она отправляется откладывать яйца и не питается в течение определенного времени.

Команда ученых под руководством Лоры Дювалль решила проверить, можно ли регулировать аппетит комаров с помощью воздействия на схожие с Y нейропептиды. Исследователи посадили комаров в камеру, которую заполняли углекислым газом — именно он привлекает комаров при поиске еды. Насекомым ввели 10 агонистов и антагонистов рецепторов, связываемых с нейропептидом Y. При этом агонисты смешали с солевым раствором, а антагонисты — с искусственной кровью, которыми накормили самок.

Из всех использованных препаратов на комаров подействовали два агониста и один антагонист рецепторов, связываемых с нейропептидом Y. Аппетит комаров наиболее сильно снизил препарат-агонист рецепторов Y2. Дальнейшие эксперименты позволили ученым успешно ограничить аппетит комаров.