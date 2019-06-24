Песков анонсировал встречу Путина и Абэ на саммите G20

Москва, 24 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ на предстоящем саммите G20 в Осаке. Песков отметил, что на встрече представители двух государств подпишут ряд документов, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Не буду выдавать деталей предстоящей встречи, считаю это преждевременным», — заявил пресс-секретарь российского президента, отвечая на вопрос о возможности допуска российского куриного мяса на японский рынок.

Дмитрий Песков рассказал, что на данный момент продолжается работа по подготовке к встрече Владимира Путина и Синдзо Абэ. Пресс-секретарь президента РФ не уточнил, какие именно документы подпишут представители России и Японии, но отметил, что об этом будет сообщено позже.

Ранее Владимир Путин рассказал о своих ожиданиях от предстоящей встречи с Синдзо Абэ. Российский лидер отметил, что Япония заинтересована в нормализации отношений и заключении мирного договора.

Напомним, саммит Большой Двадцатки в Осаке пройдет 28-29 июня. На полях саммита у Путина запланированы отдельные двусторонние встречи с лидерами ряда стран.

Главной интригой остается вопрос о встрече Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и помощник главы государства Юрий Ушаков ранее сообщали, что Вашингтон не делал никаких шагов в эту сторону, и подготовка к встрече не ведется. При этом ни Песков, ни Ушаков не исключили, что Путин и Трамп могут провести короткую встречу «на ногах».