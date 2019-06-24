В Кремле назвали условие снятия ограничений с Грузии

Москва, 24 июня. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной отмене ограничений в отношении Грузии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Как вы видите из опубликованных документов, четких сроков нет. Как только будет зафиксировано возвращение Грузии в нерусофобское русло, будет повод задуматься об отмене этих ограничений», — подчеркнул он.

Пока, по его словам, ситуация имеет тенденцию к усугублению.

«Там есть признаки внутриполитического кризиса. Это не наше дело, это внутреннее дело Грузии, наше дело, когда это принимает антироссийский характер», — подчеркнул он.

Напомним, 20 июня столицу Грузию охватили беспорядки. В качестве повода была использована провокация против российской делегации, прибывшей на сессию Межпарламентской ассамблеи православия. Депутата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии, что вызвало возмущение местной оппозиции.

Участники акций требовали высылки российских дипломатов, заявляли о «российской оккупации». Выпады в сторону Москвы сделала и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она назвала Россию врагом и заявила, что Москва якобы заинтересована в расколе Грузии.

Отметим, что в Грузии давно работают несколько спонсируемых США фондов, и эти организации не скрывают свою антироссийскую деятельность. У здания парламента Тбилиси 20 июня были замечены американские флаги. Поверить в то, что власти Грузии не в курсе деятельности этих проамериканских организаций, сложно. Эксперты указывают на то, что за организацией беспорядков, в ходе которых пострадали более двух сотен человек стоит Вашингтон.

21 июня Владимир Путин принял решение ввести временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию для обеспечения безопасности граждан РФ. Действие моратория распространяется и на грузинских перевозчиков, выполняющих рейсы в РФ.

После этого одиозный третий президент Грузии Михаил Саакашвили, успевший поработать губернатором Одесской области, заявил, что российских путешественников можно заменить украинцами.

Сегодня стало известно, что Грузия потеряет более 150 тыс. российских туристов.