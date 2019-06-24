Лолита рассказала, как перестать комплексовать из-за лишнего веса

Москва, 24 июня. Звезда российской поп-сцены Лолита Милявская призналась, что в молодости комплексовала из-за лишнего веса. Певица рассказала, что уже не заботится о своей фигуре и не оглядывается на чужое мнение.

Лолита призналась, что считала себя «жирной и страшной», когда весила 56 килограммов. По словам певицы, этот вес ей удавалось сохранять до 45 лет. При этом исполнительница все равно не получала удовольствия от своего внешнего вида. Лолита рассказала, что начала полнеть после 45 лет, поскольку это обусловлено ее конституцией и родословной. Певица пыталась избавиться от лишних килограммов с помощью диет и спортивных упражнений, однако вес все равно возвращался.

«Надо сказать, что очередь из мужиков у меня появилась только после того, как я начала поправляться», — отметила артистка.

Лолита сообщила, что перестала бороться с природой и оглядываться на чужое мнение. По словам артистки, понравиться всем невозможно, поэтому певица «перестала себя гнобить» и «простила себя за все». Однако к такому состоянию Лолита пришла только в 55 лет.

«И мне уже глубоко наплевать. В 30 мне было не все равно, в 40 мне было не все равно», — сказала певица в интервью журналу Glamour.

Кроме того, артистка сообщила, что поклонники любят ее не только за творчество, но и за открытость и непосредственность, пишут «Дни.ру». Фанаты певицы сами говорят об этом Лолите.

«Открытость не забрала у меня работу — наверное, даже прибавила», — заявила исполнительница.

Ранее сообщалось, что Лолита встретилась с украинским рэпером Kyivstoner на юмористическом шоу блогера Ильи Соболева «Площадка для оскорблений». Оппоненты в жесткой форме шутили над лишним весом друг друга.