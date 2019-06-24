«Зенит» не конкурировал с ЦСКА за Влашича

Москва, 24 июня. По информации Федерального агентства новостей, «Зенит» не делал предложение о покупке полузащитника Николы Влашича у «Эвертона».

По словам источника, хорватский футболист был интересен петербургскому клубу, однако вопрос покупки хавбека не рассматривался. Отмечается, что ЦСКА был единственным претендентом на Влашича среди российских клубов.

В минувшем сезоне Влашич выступал за ЦСКА на правах аренды. Он провел за московский клуб 31 матч, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач. В межсезонье «армейцы» выкупили права на футболиста у «Эвертона» за 15,7 млн евро. Отмечалось, что сам футболист был намерен остаться в ЦСКА, несмотря на интерес со стороны ряда европейских клубов. Два года назад «Эвертон» приобрел Влашича за 10,8 млн евро у «Хайдука» из Сплита.