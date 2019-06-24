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ФНС сообщила о росте числа россиян, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых

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ФНС сообщила о росте числа россиян, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых

Москва, 24 июня. В Федеральной налоговой службе (ФНС) России сообщили, что число официально зарегистрированных самозанятых  граждан за шесть месяцев возросло до 110 тысяч человек.

В ведомстве отметили, что все больше россиян регистрируются в качестве самозанятых. Российские банки готовят специальные предложения для таких клиентов.

Самозанятыми считаются граждане, которые работают на себя. Они не имеют права нанимать на работу других людей, их доход ограничен до 2,4 млн рублей в год, пишут «Невские новости».

Льготный налоговый режим для самозанятых действует в качестве эксперимента в столичном регионе, Татарстане и Калужской области. В ФНС считают, что можно масштабировать льготную программу на все регионы России.

Ожидается, что 1 июля сенаторы подведут предварительные итоги программы для самозанятого населения и обсудят последующие шаги.

По данным главы ФНС России Михаила Мишустина, общий оборот всех зарегистрированных самозанятых россиян составил 3,5 млрд рублей.

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Автор: Ирина Селезнева
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