Песков заявил, что проверки грузинского вина не связаны с протестами в Тбилиси
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Москва, 24 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления Роспотребнадзора об ужесточении контроля за качеством грузинского вина, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Представитель Кремля подчеркнул, что эти планы ведомства не имеют отношения к протестам в Тбилиси.
«Здесь нет никакого политического конфликта. Здесь просто превентивные меры по обеспечению безопасности наших сограждан — вот о чем идет речь», — подчеркнул Песков.
Он добавил, что Роспотребнадзор выполняет свои функции по проверке качества поставляемой в России продукции из многих стран на постоянной основе.
«То же самое делают с нашей продукцией в других странах», — заметил пресс-секретарь президента.
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