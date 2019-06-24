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Песков заявил, что проверки грузинского вина не связаны с протестами в Тбилиси

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Песков заявил, что проверки грузинского вина не связаны с протестами в Тбилиси

Москва, 24 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления Роспотребнадзора об ужесточении контроля за качеством грузинского вина, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель Кремля подчеркнул, что эти планы ведомства не имеют отношения к протестам в Тбилиси.

«Здесь нет никакого политического конфликта. Здесь просто превентивные меры по обеспечению безопасности наших сограждан — вот о чем идет речь», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что Роспотребнадзор выполняет свои функции по проверке качества поставляемой в России продукции из многих стран на постоянной основе.

«То же самое делают с нашей продукцией в других странах», — заметил пресс-секретарь президента.

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Автор: Сергей Петров
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