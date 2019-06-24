Нью-Йорк, 24 июня. Эксперты рассказали, можно ли похудеть при помощи жевательной резинки.

Жевательная резинка является не только удовольствием, многие люди используют ее, чтобы забыть на какое-то время о еде. Диетологи утверждают, что во время жевания жвачки не происходит желаемого сжигания жиров и не снижается количество калорий, которые попадают в человеческий организм вместе с пищей. Однако она может приглушить на время чувство голода, что поможет людям, которые сидят на диетах. Отмечается также положительно влияние жвачки на процессы переваривания сразу после приема пищи.

Диетолог и автор книги «Диеты малых измерений» Керри Гангс утверждает, что употребление жвачки после еды может «обмануть» мозг. Многие люди привыкли завершать трапезу десертом, именно сладкая жвачка может дать сигнал в мозг о прекращении трапезы. Диетолог также отмечает, что подобное завершение приема пищи поможет избежать лишних калорий или перекусов. И предупреждает, что жвачка не способна восполнить потраченную энергию в течение дня так, как это делает здоровый прием пищи.

Эксперты выяснили, что применение жевательной резинки заметно снижает аппетит, тягу к сладким продуктам или вредным закускам. В ходе исследования люди, которые жевали жвачку, употребляли во время следующего приема пищи на 40% меньше калорий, чем люди, которые пренебрегали жевательной резинкой. Однако подавление аппетита жевательной резинкой происходит не у всех людей, для каждого организма реакция на такой продукт индивидуальна. Об этом пишет PLANET TODAY.