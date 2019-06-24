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14:03 24 Июня 2019

Замгубернатора Мурманской области уволили после прямой линии с Путиным. События дня. ФАН-ТВ

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Реакция после прямой линии

Замгубернатора Мурманской области уволили после прямой линии с Путиным. События дня. ФАН-ТВ

Глава Мурманской области уволил своего заместителя после прямой линии с президентом. Причиной стало сообщение о низких зарплатах врачей в регионе. Об этом президенту РФ Владимиру Путину рассказал отоларинголог, который получает около 20 тысяч рублей. Как пояснил временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Чибис, заместитель Инна Погребняк вводила его в заблуждение относительно реальных зарплат. Кстати, Чибис обратил внимание на низкий уровень оплаты труда других социальных работников. Глава региона пообещал решить существующие проблемы.

 

Плахотнюк покинул пост лидера ДПМ

Замгубернатора Мурманской области уволили после прямой линии с Путиным. События дня. ФАН-ТВ

Кадровые перестановки и в Молдавии. Владимир Плахотнюк покинул пост лидера Демократической партии. Об этом он сообщил в социальных сетях. Олигарх отметил, что лично из-за его персоны проевропейские партии в парламенте отказались идти на контакт с демократами.
 
 «Сегодня я сложил с себя полномочия председателя партии и предложил коллегам как можно скорее собраться на заседание, чтобы избрать новое руководство»,  написал Плахотнюк.
 
Плахотнюк отметил, что теперь он не претендует ни на какую должность в партии, но от мандата не отказывается. Напомним, ситуация в Молдавии обострилась в начале июня. Конституционный суд признал незаконным решение сформировать новое правительство в стране. В ответ парламент заявил, что Демократическая партия через судей пытается узурпировать власть. Вскоре демократы отказались от правления, а Владимир Плахотнюк покинул страну.

 

Эвакуация города в Казахстане

Замгубернатора Мурманской области уволили после прямой линии с Путиным. События дня. ФАН-ТВ

Казахский город Арысь эвакуируют после взрыва в воинской части. В Туркестанской области объявлен режим ЧС. Как сообщили в министерстве обороны страны, на одном из арсеналов вблизи города вспыхнул пожар, после начали взрываться боеприпасы. По информации местных СМИ, в больницу начали поступать первые пострадавшие. Сколько их — пока неизвестно. Причины инцидента также станут известны позже.
 
 «Сейчас по масштабам происходящего мы видим, что нужно эвакуировать город. По всем направлениям будут двигаться колонны, которые будут подбирать людей и отвозить в специально организованные лагеря. Все акимы районов со своими командами должны будут устроить лагеря, делать списки тех, кто пришел. Каждый лагерь будет возглавляться акимом района»,   сказал аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

 

Штраф за отлов косаток

Замгубернатора Мурманской области уволили после прямой линии с Путиным. События дня. ФАН-ТВ

Более 28 миллионов рублей. Такую сумму придется заплатить компании «Афалина», которая отловила несколько косаток — узников «китовой тюрьмы» в Приморье. Фрунзенский суд Владивостока признал фирму виновной в нарушении правил Росрыболовства. При этом судно у компании не конфискуют. Ранее суд оштрафовал и три другие компании, которые незаконно занимались отловом белух и косаток. О «китовой тюрьме» стало известно еще в прошлом году. Млекопитающих планировалось незаконно продать в Китай. Зоозащитники сразу же забили тревогу. Выяснилось, что косатки и белухи содержатся в неприемлемых условиях. К счастью, эта история подходит к хеппи-энду. Млекопитающих до октября отпустят на волю.

 