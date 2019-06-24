Замгубернатора Мурманской области уволили после прямой линии с Путиным. События дня. ФАН-ТВ

Реакция после прямой линии
Глава Мурманской области уволил своего заместителя после прямой линии с президентом. Причиной стало сообщение о низких зарплатах врачей в регионе. Об этом президенту РФ Владимиру Путину рассказал отоларинголог, который получает около 20 тысяч рублей. Как пояснил временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Чибис, заместитель Инна Погребняк вводила его в заблуждение относительно реальных зарплат. Кстати, Чибис обратил внимание на низкий уровень оплаты труда других социальных работников. Глава региона пообещал решить существующие проблемы.
Плахотнюк покинул пост лидера ДПМ
Кадровые перестановки и в Молдавии. Владимир Плахотнюк покинул пост лидера Демократической партии. Об этом он сообщил в социальных сетях. Олигарх отметил, что лично из-за его персоны проевропейские партии в парламенте отказались идти на контакт с демократами.
«Сегодня я сложил с себя полномочия председателя партии и предложил коллегам как можно скорее собраться на заседание, чтобы избрать новое руководство», — написал Плахотнюк.
Плахотнюк отметил, что теперь он не претендует ни на какую должность в партии, но от мандата не отказывается. Напомним, ситуация в Молдавии обострилась в начале июня. Конституционный суд признал незаконным решение сформировать новое правительство в стране. В ответ парламент заявил, что Демократическая партия через судей пытается узурпировать власть. Вскоре демократы отказались от правления, а Владимир Плахотнюк покинул страну.
Эвакуация города в Казахстане
Казахский город Арысь эвакуируют после взрыва в воинской части. В Туркестанской области объявлен режим ЧС. Как сообщили в министерстве обороны страны, на одном из арсеналов вблизи города вспыхнул пожар, после начали взрываться боеприпасы. По информации местных СМИ, в больницу начали поступать первые пострадавшие. Сколько их — пока неизвестно. Причины инцидента также станут известны позже.
«Сейчас по масштабам происходящего мы видим, что нужно эвакуировать город. По всем направлениям будут двигаться колонны, которые будут подбирать людей и отвозить в специально организованные лагеря. Все акимы районов со своими командами должны будут устроить лагеря, делать списки тех, кто пришел. Каждый лагерь будет возглавляться акимом района», — сказал аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.
Штраф за отлов косаток
Более 28 миллионов рублей. Такую сумму придется заплатить компании «Афалина», которая отловила несколько косаток — узников «китовой тюрьмы» в Приморье. Фрунзенский суд Владивостока признал фирму виновной в нарушении правил Росрыболовства. При этом судно у компании не конфискуют. Ранее суд оштрафовал и три другие компании, которые незаконно занимались отловом белух и косаток. О «китовой тюрьме» стало известно еще в прошлом году. Млекопитающих планировалось незаконно продать в Китай. Зоозащитники сразу же забили тревогу. Выяснилось, что косатки и белухи содержатся в неприемлемых условиях. К счастью, эта история подходит к хеппи-энду. Млекопитающих до октября отпустят на волю.