Замгубернатора Мурманской области уволили после прямой линии с Путиным. События дня. ФАН-ТВ

Глава Мурманской области уволил своего заместителя после прямой линии с президентом. Причиной стало сообщение о низких зарплатах врачей в регионе. Об этом президенту РФ Владимиру Путину рассказал отоларинголог, который получает около 20 тысяч рублей. Как пояснил временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Чибис, заместитель Инна Погребняк вводила его в заблуждение относительно реальных зарплат. Кстати, Чибис обратил внимание на низкий уровень оплаты труда других социальных работников. Глава региона пообещал решить существующие проблемы.

Плахотнюк покинул пост лидера ДПМ

Кадровые перестановки и в Молдавии. Владимир Плахотнюк покинул пост лидера Демократической партии. Об этом он сообщил в социальных сетях. Олигарх отметил, что лично из-за его персоны проевропейские партии в парламенте отказались идти на контакт с демократами.

«Сегодня я сложил с себя полномочия председателя партии и предложил коллегам как можно скорее собраться на заседание, чтобы избрать новое руководство», — написал Плахотнюк.

Плахотнюк отметил, что теперь он не претендует ни на какую должность в партии, но от мандата не отказывается. Напомним, ситуация в Молдавии обострилась в начале июня. Конституционный суд признал незаконным решение сформировать новое правительство в стране. В ответ парламент заявил, что Демократическая партия через судей пытается узурпировать власть. Вскоре демократы отказались от правления, а Владимир Плахотнюк покинул страну.