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Путин проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству

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Путин проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству

Москва, 24 июня. Президент РФ Владимир Путин проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами 24 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков рассказал, что в понедельник Путин будет находиться в Москве. В основном глава государства займется внутренней работой, а также проведет несколько совещаний. Публичных мероприятий не запланировано. Исключением станет краткая публичная часть заседания комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами.

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Автор: Анна Клименко
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