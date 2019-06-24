Москва, 24 июня. Президент РФ Владимир Путин проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами 24 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков рассказал, что в понедельник Путин будет находиться в Москве. В основном глава государства займется внутренней работой, а также проведет несколько совещаний. Публичных мероприятий не запланировано. Исключением станет краткая публичная часть заседания комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами.