Песков назвал реально опасной для российских туристов ситуацию в Грузии
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Москва, 24 июня. Кремль считает, что ситуация в Грузии для российских туристов вполне опасная. Об этом в понедельник заявил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
«Вы спросите у журналистов ВГТРК, каково это — по зубам получить! Опасность вполне реальная», — особо подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь главы РФ также напомнил о том, что на днях в Грузии пострадали российские журналисты и парламентарии.
По его словам, в Грузии на сегодняшний день царит русофобская истерия, которая искусственно подогревается.
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