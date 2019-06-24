Песков назвал реально опасной для российских туристов ситуацию в Грузии

Москва, 24 июня. Кремль считает, что ситуация в Грузии для российских туристов вполне опасная. Об этом в понедельник заявил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Вы спросите у журналистов ВГТРК, каково это — по зубам получить! Опасность вполне реальная», — особо подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь главы РФ также напомнил о том, что на днях в Грузии пострадали российские журналисты и парламентарии.

По его словам, в Грузии на сегодняшний день царит русофобская истерия, которая искусственно подогревается.