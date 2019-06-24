Военных атташе проинформируют о внезапной проверке в ЦВО по поручению Шойгу

Москва, 24 июня. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил сообщить иностранным военным атташе о внезапной проверке боеготовности войск Центрального военного округа (ЦВО).

«Заместителю министра Александру Фомину — проинформировать военных атташе иностранных государств о проводимой внезапной проверке боевой готовности войск», — передает ведомство слова министра.

Проверка боеготовности началась в ЦВО в понедельник по указу верховного главнокомандующего Вооруженных сил, президента РФ Владимира Путина. В 6.00 по московскому времени органы военного управления округа были приведены в высшую степень боевой готовности. Кроме того, по словам Шойгу, в проверке приняли участие часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, а также Дальней и Военно-транспортной авиации.

Как пояснил министр обороны, проверка поможет оценить, насколько ВС способны обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе. Шойгу уточнил, что именно здесь сохраняются серьезные террористические угрозы.

Еще одна цель проверки — определить степень подготовленности войск к стратегическому командно-штабному учению «Центр-2019», которые запланированы на сентябрь.

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