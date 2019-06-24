Пиар-директор Началовой рассказала об «опасном бугре» на руке певицы

Москва, 24 июня. Пресс-секретарь и лучшая подруга певицы Юлии Началовой Анна Исаева раскрыла новые подробности страшного заболевания, поразившего артистку.

Исаева напомнила, что после смерти Началовой пускали разные слухи, в частности, и о том, что ее якобы погубило онкологическое заболевание. Пиар-директор пояснила, что когда-то Началова имела неосторожность бросить фразу «Я многое пережила, даже рак», вот тогда ее просто не так поняли.

«Юлю погубила не эта болезнь, а сепсис, вызванный ранкой на ноге», — подчеркула Исаева в комментарии изданию StarHit.

Прояснила она и ситуацию с «пережитым раком». Дело в том, что несколько лет назад у Началовой появилась болячка на руке, напоминающая шишку. Певица в это время находилась в США. Юлия незамедлительно обратилась к врачам, сдала анализы. Тогда медики заявили, что так начинается рак кожи, и новообразование нехорошее.

«Юлечку сразу же отправили на лечение и бугор вырезали. Никакой химии и прочей терапии ей не проводилось!» — заверила Исаева.

После об этой шишке напоминал только крошечный шрам на руке, рак вовремя предотвратили, пишет портал «Дни.ру».

Как сообщало издание «Утро», Началову похоронили в марте на престижном Троекуровском кладбище В Москве. По просьбе депутата Оксаны Пушкиной, написавшей в правительство Москвы о заслугах звезды, траурный зал и участок выделили безвозмездно.