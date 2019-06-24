МИД РФ заявил о политическом характере расследования крушения MH17

Москва, 24 июня. Упоминание Европейским советом голословных обвинений о причастности российской стороны к катастрофе MH17 лишь подтверждает политический характер следствия. Об этом заявил в понедельник заместитель главы министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.

Как отметил Грушко, упоминание о причастности РФ к катастрофе малайзийского самолета только подтверждает «политический и заказной характер этих следственных действий».

По словам российского дипломата, выбранная версия направлена на дискредитацию российской стороны на международной площадке, передает РИА Новости.

Ранее Совместная следственная группа назвала имена четверых подозреваемых в авиакатастрофе Boeing-777 на юго-востоке Украины летом 2014 года. Следствие планирует объявить их в международный розыск.

Напомним, депутат народного совета Донецкой народной республики Олег Онопко назвал обвинения следственной группы по MH17 актом информационной войны.

Boeing-777, следовавший рейсом Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком 17 июня 2014 года. Все 298 человек, которые находились на борту судна, погибли. Украинские власти обвинили в случившемся ополченцев Донбасса, но те заявили, что не располагают вооружениями и средствами, позволяющими сбить лайнер на такой высоте.

Международная следственная группа, занимающаяся расследованием крушения, сообщила, что пассажирский лайнер был сбит из ЗРК «Бук». В прошлом году Минобороны РФ обнародовало документы, из которых следует, что ракета, сбившая Boeing, была произведена в СССР в 1986 году, а затем поступила в одну из воинских частей Украинской ССР и больше не вывозилась на территорию России. Эти документальные данные были полностью проигнорированы ССГ.

В дипломатическом ведомстве РФ отмечают, что у Москвы возникают закономерные вопросы относительно качества работы ССГ. Эту позицию разделяет и глава правительства Малайзии Махатхир Мохамад, который назвал доклад ССГ излишне политизированным.