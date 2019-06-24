Ученые нашли «убийц супербактерий» в кухонных губках

Вашингтон, 24 июня. Американские молекулярные биологи нашли в кухонных губках несколько вирусов-бактериофагов, способных уничтожить «супербактерии».

Ученые нашли «убийц супербактерий» на обычной кухне. Находку представили на концеренции ASM Microbe 2019 в Сан-Франциско.

Как рассказала микробиолог Брианна Уайсс из Технологического института Нью-Йорка, это открытие доказывает важность исследований разных мест обитания микробов.

В последние годы медики столкнулись с проблемой «супербактерий», которые устойчивы к антибиотикам. Они являются опасными возбудителями инфекций человека. Ученые ищут способ нейтрализации таких микробов.

Специалисты разрабатывают новые виды антибиотиков и ищут вирусы-бактериофаги, которые способны уничтожать «супербактерии». По словам Уайсс, группа ученых нашли «губочные» бактериофаги, заражающие несколько штаммов энтеробактерий.

Эти микробы встречаются в кишечнике человка и полезны для организма. При этом они убивают сальмонеллу, чумную палочку и возбудителей пневмонии.

Ранее сообщалось, что российские ученые разработали собственную вакцину от полиомиелита, которую ранее приходилось покупать у других стран.