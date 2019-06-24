Украина шантажирует РФ долгами ради нового контракта с «Газпромом»

«Укртрансгаз» заявил, что запасы «голубого золота» на Украине сократились до критического минимума в 152 млн кубометров при ежемесячной потребности на уровне 240 млн «кубов». По утверждению компании, целая дюжина тендеров на закупку провалены из-за имеющихся у нее долгов на 4,1 млрд гривен. В результате вся «незалежная» газотранспортная система вот-вот вылетит в трубу, что в перспективе (если верить бывшему министру транспорта Евгению Червоненко и президентскому пресс-секретарю Юлии Мендель) грозит чуть ли не распадом страны.

Насколько соответствуют действительности подобные заявления? Учитывая, что собственная добыча газа на Украине составляет примерно 20 млрд кубометров ежегодно, а потребление в 2018 году снизилось до 32 млрд, можно сказать, что никакого реального коллапса в этой сфере ждать не стоит. По крайней мере — по объективным технологическим причинам и до начала зимнего сезона.

Другое дело — отказ российской стороны от июньского раунда трехсторонних газовых переговоров с Украиной и ЕС, а также досрочные выборы нового состава Верховной рады.

Что касается первого пункта, то причиной тому — длящийся конфликт между «незалежной» и «Газпромом». Руководство российской компании предлагало украинским властям новый транзитный контракт и прямые поставки природного газа со скидкой 25% в обмен на взаимный отказ от исков, исчисляемых уже многими десятками миллиардов долларов. Но положительного ответа из Киева не поступило.

И это понятно. Потому что пока оба «потока», «Северный — 2» и «Турецкий», не будут достроены и не выйдут на проектную мощность, у «Газпрома» нет иного пути для поставки своей продукции в Европу, помимо украинского. Через него в 2018 году было прокачано ни много ни мало 93,5 млрд кубов «голубого золота», то есть почти половина всех экспортных поставок «Газпрома» в Европу.

В этом году получится не меньше. Да и в следующем году, несмотря на отсутствие нового контракта с «Укрнафтогазом», в Киеве уверены, что без российского газа не останутся — «переключить» львиную долю объемов с украинского направления на Балтику сразу после 1 января 2020 года не получится.

В этих условиях панические вбросы «Укртрансгаза» свидетельствуют о желании этой аффилированной компании «Укрнафтогаза» не только улучшить собственную финансовую ситуацию, которую можно назвать катастрофической, но и повлиять на позицию Европы по отношению к России.

Сегодня это отношение таково, что ключевому потребителю, Германии, по большому счету, уже не все равно, по какой «трубе» к ним придет российское «голубое золото», — там, как и в Турции с «Турецким потоком», весьма заинтересованы в том, чтобы их страна стала газовым хабом для Евросоюза. Поэтому-то Владимир Зеленский и говорит о «предательстве Украины Берлином», поскольку два «Северных потока» суммарной мощностью 110 млрд кубометров ежегодно практически полностью замещают транзитный украинский маршрут, делая его «внутренним» и «тупиковым».

Конечно, идеальным решением для «незалежной» было бы прекращение строительства «Северного потока — 2» любым путем и любыми средствами, но сейчас это практически невыполнимая для них задача, даже при полной поддержке со стороны США. А реальная задача — получить от «Газпрома» долгосрочный договор с гарантированными объемами поставок газа в Европу — хотя бы на 50-60 млрд «кубов» в год. Об этом и идет речь: пользуясь наличной ситуацией, «выбить» у Алексея Миллера и Ко соответствующие уступки на более-менее длительную перспективу. От чего «Газпром», понятное дело, отбивается всеми силами.

Вторым и сопутствующим, но актуально не менее важным моментом нынешнего «плача Укртрансгаза» являются все-таки продавленные «командой Зеленского» отставка нынешнего состава Верховной рады и проведение досрочных выборов нового депутатского корпуса, назначенных на 21 июля.

Понятно, что любой прогресс на газовом направлении, включая возобновление трехсторонних переговоров в формате Россия—ЕС—Украина, будет использован президентской партией «Слуга народа» как доказательство своей адекватности, компетентности и эффективности.

Это позволит ей получить дополнительные проценты голосов избирателей в весьма «подвешенной» внутриполитической ситуации, когда судьбу правительственного большинства и, соответственно, будущего кабинета министров могут решить буквально несколько мандатов.

Поэтому, подводя итоги, можно сказать, что вся эта история с «плачем газовой Ярославны» — правда, не из Путивля, а из «Кыива» — в настоящее время представляет собой типичное для Украины использование «газовой проблемы» в качестве двустороннего (России и Европы) шантажа в политических и геостратегических целях.