Эксперт раскрыл уловку Запада в расследовании крушения MH17

Нидерландский фонд Stichting Vliegramp MH17, созданный для помощи семьям погибших пассажиров малайзийского Boeing-777, сбитом под Донецком в 2014 году, потребовал отложить возвращение России в ПАСЕ. В организации заявили, что Москва якобы недостаточно сотрудничала с другими странами во время расследования обстоятельств трагедии и «распространяла дезинформацию».

«Мы призываем вас, равно как и делегацию Нидерландов в Парламентской ассамблее и всю Ассамблею Совета Европы, временно отложить восстановление права голоса Российской Федерации»,— заявили в фонде.

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заметил, что в посыле фонда нет ничего удивительного. По его мнению, эти слова являются не более чем уловкой.

«Данное заявление — это повторение слов, которые были произнесены на последней пресс-конференции международной следственной группы прокурором Нидерландов Фредом Вестербеке», — говорит политолог.

Аналитик констатировал, что в Амстердаме, делая публичные заявления о результатах расследования, откровенно лукавят и демонстративно отказываются от сотрудничества с Россией.

«На этой конференции главный прокурор Нидерландов Вестербеке заявил, что Россия с 17 июля 2014 года якобы не предоставила никаких документов и материалов данной следственной группе. Это является откровенной ложью. Через несколько минут после того, как прокурор сделал данное заявление, журналистка — заметьте, из России, — напомнила ему о предоставлении данных радаров о происхождении ракеты, которой был сбит Boeing», — рассуждает Владимир Корнилов.

Собеседник ФАН особо отметил, что Нидерланды игнорируют готовность Москвы вести совместное расследование.

«Следственная группа все это признала, Вестербеке даже не покраснел — и после этого опять повторял, что Россия «не сотрудничает». То есть они лгут, при этом признают свою ложь, считая, что это нормально», — подчеркнул он.

В заключение он отметил существенную роль России, которую она сыграла в расследовании. К сожалению, мировое сообщество не услышало Москву, поскольку Запад руководствуется в первую очередь политической конъюнктурой.

«Россия, наоборот, предложила следственной группе ознакомиться с документами, которых эта группа так жаждала всего лишь год назад на своей презентации в мае 2018 года. Но я так понимаю, что когда голландские следователи поняли, что эта ракета была украинской, то они сразу потеряли к ней интерес», — резюмировал Владимир Корнилов.

Напомним, авиационная катастрофа произошла 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, на борту Boeing-777 находились 298 человек, все пассажиры и члены экипажа погибли. Россия неоднократно предлагала свою помощь, чтобы установить объективно все детали произошедшего, но участники расследования категорично избегали сотрудничества с Москвой.