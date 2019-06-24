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Mazda отзывает в России несколько моделей авто из-за проблем с двигателем

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Mazda отзывает в России несколько моделей авто из-за проблем с двигателем

Москва, 24 июня. Компания «Мазда Мотор Рус» отзывает в России 938 авто Mazda 6 и CX-5 из-за проблемы с заслонкой впускного клапана двигателя.

Специалисты проведут ремонт машин, проданных с апреля 2013 года по август 2018 года, отмечается в сообщении Росстандарта. Как пояснили в ведомстве, проблемы с заслонкой впускного клапана могут привести к некорректному измерению ПО ее угла.

Это может спровоцировать остановку двигателя. У автомобилей с обнаруженной поломкой почистят или заменят заслонку, перепрограммируют блок управления двигателем. Ремонт будет проведен бесплатно.

Mazda отзывает в России несколько моделей авто из-за проблем с двигателем

Ранее стало известно, что Porsche отзывает более 300 спортивных автомобилей в России из-за проблем с кузовом. В июне сообщалось, что BMW отзывает 315 кроссоверов в связи с выявленными проблемами с подушкой безопасности.

В мае «АвтоВАЗу» также пришлось массово отозвать кроссоверы Lada XRay Cross, чтобы заменить рулевой вал.

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Автор: Ирина Селезнева
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