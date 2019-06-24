Власти Грузии пошли на уступки митингующим и согласились изменить избирательную систему

Тбилиси, 24 июня. Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» приступит к реформе по проведению парламентских выборов по пропорциональной системе, которые, согласно планам, пройдут в 2020 году. Об этом сообщил основатель и председатель объединения Бидзина Иванишвили.

«Грузинская мечта — Демократическая Грузия» выступает с инициативой широкомасштабной политической реформы — провести парламентские выборы 2020 года по пропорциональной системе в условиях нулевого избирательного барьера», — передает его слова ТАСС.

Иванишвили уточнил, что в прошлом году, когда партия завершила конституционную реформу, предполагалось, что переход на пропорциональную систему пройдет в 2024 году, барьер должен был составить 5%. Однако его аннулирование к 2020 году говорит о том, что власти намерены предоставить возможность всем политическим партиям пройти в парламент.

Ожидается, что переговоры по изменению избирательной системы начнутся после завершения текущей сессионной недели. В них примут участие как представители парламентской, так и непарламентской оппозиции.

В Грузии в настоящее время, согласно законодательству, смешанная избирательная система. 73 депутата из 150 выбираются по мажоритарной системе, а 77 — по пропорциональной.

Примечательно, что проведение парламентских выборов по пропорциональной системе — одно из требований участников протестных акций, которые начались в стране 20 июня, пишет «Взгляд». Власти Грузии, таким образом, пошли на уступки митингующим и согласились изменить избирательную систему. К зданию парламента, напомним, на прошлой неделе начали стихийно стекаться радикально настроенные граждане, которые потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и председателя Службы безопасности страны, передает «ФедералПресс».

Причиной беспорядков стал инцидент на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Грузинскую оппозицию возмутило то, что депутат Государственной думы Сергей Гаврилов, открывая мероприятие, сидел в кресле спикера парламента. Сам парламентарий заявлял, что он не выбирал место, и занял то, которое ему предложила принимающая сторона. Работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть Грузию.

Эксперты сходятся во мнении, что скандал, скорее всего, был спланирован заранее. К организации беспорядков в Тбилиси, по их словам, причастна не только местная оппозиция, но и США. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который заявил ранее, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

В Грузии, кроме того, работает американский фонд «Свободная Россия», деятельность которого носит явный антироссийский характер. За беспорядками может стоять и Агентство США по международному развитию. В то же время в социальных сетях граждане США и стран Евросоюза активно подстрекают грузин к волнениям и заявляют о поддержке их «борьбы» против России.