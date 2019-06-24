Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии из-за ухудшения его качества

Москва, 24 июня. Роспотребнадзор примет меры по усилению контроля за алкогольной продукцией из Грузии, поступающей в Россию, по причине ухудшения ее качества. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что Роспотребнадзор регулярно мониторит ситуацию с качеством и безопасностью алкоголя, который поступает в РФ из Грузии. Ведомство зафиксировало ухудшение качества указанной продукции, передает телеканал «360».

Так, в течение последних четырех лет число найденной алкогольной продукции грузинского производства, не соответствующей требованиям, выросло в 2,9 раза и составило в прошлом году — 203 тысяч литров. Уточняется, что партии этой продукции не допущены к ввозу на территорию России.

Согласно данным специалистов, в 2017 году лабораториями Роспотребнадзора введены высокотехнологичные способы контроля, позволяющие обнаружить нарушение технологии производства продукции и используемого для ее приготовления сырья, пишет «Газета.Ru».

В связи с этим Роспотребнадзор принял меры по усилению контроля за качеством и безопасностью алкогольной продукции грузинского производства, поступающей на российские прилавки.

Ранее глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал и вовсе запретить ввоз грузинских вин в Россию.

Напомним, 20 июня в Тбилиси начались массовые протесты. Участники беспорядков пикетировали парламент и выступали против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Митинг пришлось разгонять силами спецназа. Так, силовики применяли слезоточивый газ и резиновые дубинки. На следующий день протесты продолжились. В результате пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

В тот же день президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки россиян в Грузию с 8 июля. Кабмину РФ поручено обеспечить возвращение соотечественников на родину.

Подписанию указа предшествовало заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили. Она назвала Россию «врагом», заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.

Примечательно, что за организацией беспорядков в Тбилиси, по предварительным данным, стоит не только местная оппозиция, но и Штаты. Известно, что в Грузии в течение долгих лет работают несколько общественных фондов, которые не скрывают своей антироссийской направленности.