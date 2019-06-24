Управление ООН по правам человека оставит двух представителей в Венесуэле

Каракас, 24 июня. Управление Организации Объединенных Наций по правам человека и власти Венесуэлы договорились о постоянном присутствии представителей ООН в стране. Об этом сообщила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в эфире телеканала TV Venezuela.

По ее словам, в Венесуэле будет находиться маленькая группа из двух специалистов Управления. Отмечается, что представители ООН останутся в стране впервые. Как сообщила Бачелет, специалисты проследят за ситуацией в области соблюдения прав человека, а также окажут техническое содействие. При этом представители ООН получат доступ к центрам, где находятся задержанные, пишет Nation News.

Напомним, в Венесуэле возник кризис после смерти президента Уго Чавеса в 2013 году. По вине США ситуация затянулась, и в январе 2019 года обстановка в стране обострилась, когда спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны, выступив против законного главы государства Николаса Мадуро. Гуайдо самовольно приписал себе президентскую должность после инаугурации Мадуро на второй срок.

США немедленно поддержали своего ставленника Гуайдо. Примеру Штатов были вынуждены последовать их союзники в Латинской Америке. Также за незаконного президента выступили некоторые западные страны.

Гуайдо пользуется финансовой и информационной поддержкой США. Такой вывод можно сделать по откровенным фейкам, которые регулярно публикует западная пресса. Например, в январе 2019 года американские СМИ сообщили со ссылкой на венесуэльскую оппозицию, что российская авиакомпания вывозит некое «золото Мадуро» на Ближний Восток. Также агентство Reuters распространило фейк о прибытии в столицу Венесуэлы мифической ЧВК «Вагнер». Позднее оба сообщения опровергли представители Каракаса, МИД России, а также СМИ, в том числе и сами распространители фейковых новостей.