Генерал Дикович заявил, что Сербия нуждается в укреплении военного сотрудничества с РФ

Корреспонденты Федерального агентства новостей побывали в Белграде вскоре после резкого обострения обстановки в крае Косово, где местная полиция ROSU провела несанкционированный рейд. В его ходе пострадал российский гражданин, член миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков. По этому и многим другим поводам ФАН удалось поговорить с известным сербским военным Любишей Диковичем в ходе торжественного приема, организованного посольством РФ в Белграде в честь Дня России.

Напомним, 28 мая в столице Косово Митровице раздался сигнал тревоги. Этот город, который раньше назывался Косовска Митровица, теперь разделен на два — Северную Митровицу, где в основном проживают сербы, и Южную Митровицу, где живут албанцы. В этот день перестрелки длились несколько часов, а Сербия в итоге привела свои вооруженные силы на границе с Косово в боевую готовность.

В свою очередь, президент Косово Хашим Тачи заявил о «проведении полицейской спецоперации в рамках борьбы с организованной преступностью». В результате неожиданного рейда были задержаны «должностные лица и граждане разных национальностей» — всего 23 человека, в том числе семь сербских полицейских и гражданин России Михаил Краснощеков, сотрудник миссии ООН в Косово.

О задержанном россиянине Тачи сообщил — «прячась за дипломатическим статусом, он пытался помешать проведению полицейской операции». Вскоре благодаря своему статусу Краснощеков был освобожден и выехал в Сербию, где его госпитализировали в Военно-медицинскую академию Белграда.

«Обострение ситуации в Косово спровоцировали те, кто хочет создать на Балканах «санитарный кордон» из стран НАТО вокруг России», — заявил по этому поводу глава МИД России Сергей Лавров.

По словам Лаврова, обострение ситуации в регионе — следствие преступного попустительства со стороны ЕС и НАТО, которые имеют серьезные силы на территории Косова. В этом контексте проходила беседа корреспондентов Федерального агентства новостей с одним из ведущих сербских военных.

— Господин Дикович, мы буквально два дня назад приехали из Косово. Местные жители сообщили нам, что очень надеются на Россию, на ее поддержку. Как вы считаете, могла бы Россия сыграть более активную роль в урегулировании ситуации вокруг края?



— Для начала мне хотелось бы поздравить Россию с ее праздником, Днем независимости. Что касается отношений Москвы и Белграда в плане военно-технического сотрудничества, то я считаю, что оно находится на очень высоком уровне, можно сказать, в активном развитии. Благодаря РФ сербская армия за последние годы получила несколько десятков образцов военной техники, которые укрепили ее обороноспособность. Это и модернизированные танки Т-72, и истребители МиГ-29, и многое другое.

К примеру, еще десять лет назад уровень сотрудничества между нашими министерствами обороны был просто ничтожным. Но политики обеих стран вовремя поняли, что это недопустимо — ведь Сербия сегодня вынуждена противостоять очень серьезным вызовам. Ранее руководство нашей страны было более ориентировано на Запад, но сегодня стало окончательно понятно — Запад не заинтересован в усилении Сербии. Поэтому наши политики учли свои ошибки и вовремя переориентировались на сотрудничество с вашей страной, которое, надеюсь, будет постоянно усиливаться и расширяться.

— Сербские военные в приграничных районах с Косово открыто говорили нам — Россия должна серьезно усилить свое военное присутствие в Сербии. Один из путей такого усиления — создание российской авиабазы на аэродроме Сяница, он расположен в регионе Нови Пазар на границе с Косово. Насколько, на ваш взгляд, реален такой шаг в ближайшем будущем?



— Я могу сказать вам как человек военный — область вокруг города Сяница, в районе Рашки, действительно имеет стратегическое значение. Этот регион вполне подходит для создания авиабазы. Все остальное будет зависеть от политической воли Москвы и Белграда, желания сербского руководства укреплять свою безопасность.

Что касается лично меня, то я бы совсем не возражал, если бы увидел в небе над аэродромом Сяница и российских летчиков, наряду с нашими. Думаю, в этом случае Сербия чувствовала бы себя намного более защищенной.

— В последнее время руководство Республики Косово ведет довольно агрессивную риторику. Ее президент Хашим Тачи прямо заявил, что в состав этого образования должна войти Прешевская долина, расположенная в Центральной Сербии. Как вы можете прокомментировать эти заявления албанских лидеров?



— Албанцы традиционно ориентированы на территориальную экспансию вглубь сербской территории, и у них есть несколько вариантов достижения своих целей. По сути, это поэтапный план формирования так называемой «Великой Албании», негласно поддерживаемый Соединенными Штатами. Думаю, нашим политикам не стоит недооценивать подобные заявления, их стоит воспринимать абсолютно всерьез.

Их территориальные претензии не ограничиваются одной лишь Прешевской долиной, они распространяются намного дальше — до самого города Ниш, расположенного на юге Сербии. По сути, они претендуют на несколько тысяч квадратных километров исконно сербских территорий. К сожалению, амбиции албанцев пользуются поддержкой Запада, в первую очередь — Вашингтона и Брюсселя. И чем больше они ее чувствуют, тем агрессивнее и наглее становятся.

Но если эта поддержка вдруг ослабнет, то албанцы окажутся в весьма жалком положении. Без негласной поддержки Америки они бы и вякнуть не смели — так было до конца 1990-х. Сегодня мы знаем, кто их менторы и спонсоры. И эти планы территориальной экспансии вглубь Сербии формируются не в Приштине, а в Вашингтоне. Однако с помощью России наша страна вполне способна противостоять этому давлению. Не думаю, что албанцы в обозримом будущем могут решиться пойти дальше каких-то политических заявлений, — заключил генерал Дикович.

Здесь стоит напомнить, что МИД Сербии при активной поддержке России до сих пор пытается добиться отзыва признания независимости Косова теми странами, которые успели сделать это после 2008 года.

Весной 2008 года этот бывший автономный край в составе Сербии при поддержке Запада провозгласил независимость и получил статус Республики Косово. В то же время президент Сербии Александр Вучич в своих выступлениях регулярно намекает, что «в истории непростых отношений между Сербией и Республикой Косово вскоре может быть поставлена точка».

Справка

Любиша Дикович — сербский и югославский военачальник, генерал, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Сербии (2012–2018), участник войны Югославии против НАТО. 11 декабря 2012 года Любиша Дикович возглавил Генштаб сербской армии, сразу после чего Фонд гуманитарного права обвинил его в военных преступлениях, якобы совершенных им в Косове в годы войны.

Прокуратура Сербии по военным преступлениям опровергла эту информацию. 14 сентября 2018 года Дикович ушел на пенсию и в тот же день был награжден высшей наградой Сербии — Орденом Звезды Карагеоргия. В 1998–1999 годах Дикович возглавлял 37-ю моторизованную бригаду, которая вела антипартизанские действия в Косово и Метохии, а также обороняла государственную границу Союзной Республики Югославия.