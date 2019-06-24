Лавров заявил, что русофобский кризис в Совете Европы скоро разрешится

Москва, 24 июня. Русофобский кризис в Совете Европы был спровоцирован меньшинством, но в скором времени эта ситуация разрешится, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ указал на то, что российская сторона и СЕ ориентировано на активный диалог с гражданским обществом, а в будущем организация вернется к принципам своего устава, который предусматривает обеспечения равных прав для делегаций всех стран.

Лавров также указал на то, что существенным шагом в этом направлении является усиленная работа по линии одной из структур СЕ, а именно участие в конференции международных неправительственных организаций.

«России нужно расширить свое присутствие там в том числе за счет правозащитных НКО из субъектов РФ», — пояснил министр.

Напомним, в начале апреля генсек СЕ Турбьерн Ягланд предупредил, что выход РФ из Совета Европы и Великобритании из Евросоюза могут стать для Европы настоящим потрясением, пишет Infox.

В конце мая на переговорах в Комитете министров Совета Европы в Хельсинки было решено, что Россия останется в ПАСЕ. Германия и Франция, как выяснилось, были главными сторонниками «возвращения» России и в эту сферу европейской политики. Против ожидаемо высказались Украины, Прибалтика, Польша и Грузия, не скрывающие свою антироссийскую позицию. Официальный представитель Украины в СЕ Дмитрий Кулеба даже в сердцах заявил европейским журналистам, что «это не дипломатия, а капитуляция», отмечает «Свободная пресса».