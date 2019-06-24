Сирия, 24 июня. При взрыве противопехотной мины в Хасаке погиб ребенок, в Хаме САА ведет бои с «Фронтом национального освобождения». Боевики несут потери в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли удары по расположениям и складам боеприпасов джихадистов в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливает укрепления боевиков в Алеппо и Хаме, провели рейд в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство1»: подозревается в организации нападений на курдские КПП в Дейр-эз-Зоре

«Фронт национального освобождения»: заявил о том, что им якобы была уничтожена военная техника САА в Хаме.

Курды: отбиваются от нападений неизвестных бандгрупп на их КПП в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) разворачивает наступление на юго-западе провинции. Согласно сообщениям официальных СМИ, сирийская арабская армия после атаки путей снабжения радикалов между Алеппо и Идлибом нанесла удар по расположениям боевиков «Джейш аль-Фатах» и «Свободной сирийской армии» (ССА). Утром подразделение обстреляло расположения радикалов из крупнокалиберной артиллерии у поселков Аль-Хамра и Халаса к северу от города Хадер, как сообщает информационное агентство Step News Agency.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийскими военнослужащими были задержаны обвиняемые в участии в подрывной деятельности ИГИЛ1 в поселке Аль-Ишара, на востоке провинции, о чем сообщает новостной канал Deir Ezzor 24.

В городе Аль-Кубер неизвестная вооруженная группировка снова атаковала контрольно-пропускной пункт «Демократических сил Сирии» (SDF). Другая группировка обстреляла из пулемета пропускной пункт SDF в поселке Аль-Касра, о чем также сообщил источник. Курдские источники пока не заявили о пострадавших в следствии нападений.

Провинция Идлиб

Как передает новостное агентство SANA, ночью САА ударила по ракетным пусковым установкам террористов «Ан-Нусры» в городах Хамы и Идлиба. По данным военного корреспондента в результате обстрела были разрушены ракетные установки, убиты и ранены террористы в поселках Марзита и городах Кафр-Увейд и Кафр-Саджна. На юге провинции военно-воздушные силы Сирии продолжили наносить удары по расположениям джихадистов. Утром с воздуха были атакованы укрепрайоны боевиков в поселке Шейх-Мустафа, Хазарин, Кафр-Саджна и Маарет-Хурма, как передает новостной портал Step News Agency.

Провинция Хама

По данным портала SANA, на севере провинции САА атаковала боевиков у поселка Тель-Маллах и города Кафр-Зета и Аль-Латамина, где сосредоточены значительные резервы и командные центры террористов «Ан-Нусры» и «Джейш аль-Изза». На окраине деревни Накир и Аль-Джубейн боевики понесли большие потери после атаки правительственных сил.

Утром «Фронт национального освобождения» распространил заявление о том, что им якобы был уничтожен бронированный автомобиль и грузовик сирийской армии на фронте у города Аль-Хамамият и Аль-Хувейз, как передает новостной канал Halab Today TV. Правительственные СМИ пока что не подтверждают заявлений боевиков о каких-либо потерях боевой техники в Хаме.

Провинция Хасака

На севере провинции снова погиб ребенок, подорвавшийся на противопехотной мине, оставшейся после боевых действий. Трагедия произошла на севере провинции в деревне Аль-Кусейб к юго-востоку от города Камышлы. Десятилетний мальчик скончался на месте, восьмилетний получил ранения, как уточняет новостной портал Halab Todat TV.

Местный источник в сети Twitter OTG News сообщил о взрыве мотоцикле в городе Камышлы, который произошел ночью. При взрыве пострадал один прохожий. Наиболее вероятным организатором взрыва являются боевики «Исламского государства», совершающие вылазки в районах контроля курдского ополчения в Хасаке, Дейр-эз-Зоре и Ракке.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)