Москва, 24 июня. Грузия стала примером последствий западной геополитической инженерии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, пример Украины показывает, к чему может привести «слепое следование советам и подсказками из-за рубежа». Он напомнил, что государство с большим потенциалом при помощи бывшего главы Украины Петра Порошенко опустилось до состояния «просителей международной помощи».

Во время встречи с руководителями российских региональных некоммерческих организаций Лавров прокомментировал ситуацию в Грузии. Лавров назвал провокации в Грузии примером «геополитической инженерии» Запада.

«Еще один пример последствий геополитической инженерии, которой наши западные коллеги занимаются, это Грузия», — подчеркнул он.

Он напомнил, что «западные кураторы» готовы закрывать глаза на бесчинства ультранационалистов, на русофобию. Министр подчеркнул, что западные страны хотят тем самым порвать все связи народа Грузии с Россией, переписать общую историю стран.

В результате столкновений в Тбилиси, которые произошли 20 июня, по данным Минздрава Грузии, пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. В столице Грузии произошло нападение на членов делегации из Москвы, приехавшей для участия в 26-й Международной ассамблее православия. Возглавлявший группу российских представителей парламентарий Сергей Гаврилов сел в кресло председателя грузинского парламента. Это стало поводом для скандала, который, по всей видимости, был спланирован заранее.

Напомним, эксперты сходятся во мнении, что беспорядки на улицах Грузии организовали США. Об этом свидетельствуют высказывания старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера. Ранее он пригрозил Грузии, что Тбилиси «в один прекрасный день может проснуться и найти не 20%, а 100% оккупированных территорий».

На территории Грузии работает фонд «Свободная Россия», финансируемый США. Его деятельность носит антироссийскую направленность. За провокациями в Грузии также может стоять Агентство США по международному развитию. При этом в Сети американцы, а также жители Евросоюза подстрекают граждан Грузии к беспорядкам, активно поддерживают «борьбу» грузин с россиянами. США таким образом создают информационный фон, выгодный Вашингтону.

Отметим, Грузия и США в 2016 году подписали соглашение об углублении сотрудничества в сфере обороны и безопасности. На военной базе «Вазиани» Соединенные Штаты построили Центр боевой подготовки по аналогу немецкой базы Хохенфельс. В 2018 году министр обороны Грузии объявил о планах закупок вооружения из США.