Дамаск, 25 июня. В рамках процесса всеобщего примирения, которое способствует укреплению национального единства сирийского народа в контексте войны, ведущейся против него, был проведен национального форум племен, национальных партий, социальных и политических деятелей, христианских и исламских священнослужителей.

На мероприятии удалось побывать специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Участники форума подчеркнули, что они идут рука об руку с сирийской армией в ее войне против террористических группировок и сохраняют территориальную целостность Сирии перед лицом иностранных захватчиков.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Ранее сообщалось, что сирийские племена в очередной раз заявили о своей всесторонней поддержке сирийской правительственной армии перед лицом террористических организаций, они также выступили против незаконного иностранного присутствия на территории страны и планов, направленных на подрыв ее единства и независимости.

Заключительная встреча племен прошла в сирийском Алеппо. Участники мероприятия подчеркнули, что Сирийский народ — единственный, кто уполномочен решать свое будущее. Сирийские территории принадлежат их народу, который не принимает иностранных захватчиков.

Сирийские племена вновь обратились с призывом отменить односторонние принудительные экономические меры, которые были введены против страны Соединенными Штатами Америки и другими западными государствами, они подчеркнули необходимость содействовать возвращению сирийских беженцев, в том числе тех, кто проживает в лагерях Эр-Рукбан и Аль-Хавл, а также необходимость расширения ООН и ее гуманитарных организаций до сирийцев.