Шойгу сообщил о внезапной проверке боеготовности в войсках ЦВО

Москва, 24 июня. Внезапная проверка боеготовности началась в Центрально военном округе (ЦВО) по указу верховного главнокомандующего Вооруженных Сил, президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ВС РФ.

В ходе внезапной проверки 24 июня в 6.00 по московскому времени органы военного управления ЦВО были приведены в высшую степень боевой готовности. Кроме того, по словам главы Минобороны РФ, в проверке приняли участие часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, а также Дальней и Военно-транспортной авиации. Шойгу сообщил, что к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.

Как пояснил министр обороны, проверка поможет оценить, насколько ВС способны обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе. Шойгу уточнил, что именно здесь сохраняются серьезные террористические угрозы. По словам главы Минобороны, еще одна цель проверки — определить степень подготовленности войск к стратегическому командно-штабному учению «Центр-2019». Шойгу отметил, что данное учебное мероприятие является важнейшим событием этого года.

Ранее сообщалось о масштабных учениях в Хакасии, в которых приняла участие 24-я зенитная ракетная бригада 14 армии ВВС и ПВО. В рамках мероприятия пусковые установки зенитно-ракетных систем С-300 ПС развернули в боевое положение. В ходе учений ракетный дивизион совместно с командным пунктом отрабатывали налет по имитированным целям с имитированными пусками ракет. Поставленная задача была выполнена на 100%.