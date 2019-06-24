СМИ сообщили о первых пострадавших из-за взрыва в воинской части в Казахстане

Нур-Султан, 24 июня. В Туркестанской области, расположенной на юге Казахстана, объявлен режим ЧС по причине сильного пожара в воинской части. Об этом в понедельник сообщил журналистам руководитель региона Умирзак Шукеев.

«Была объявлена ЧС по области, мобилизованы все районы, все ближайшие населенные пункты, по масштабам происходящего мы видим, что нам необходимо эвакуировать город», — заявил он.

По данным местных СМИ, в медицинские учреждения начали поступать первые пострадавшие из-за взрыва в воинской части в Казахстане.

В Минобороны республики заявили, что было объявлено об эвакуации жителей населенного пункта Арысь Туркестанской области.

Как ранее уточнили в военном ведомстве Казахстана, на одном из оружейных складов по неустановленным причинам вспыхнул пожар, в результате начали взрываться боеприпасы. Причины чрезвычайного происшествия выясняются.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить обстоятельства и причины инцидента.