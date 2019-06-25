Дамаск, 25 июня. Полицейское командование Аль-Хасаки накануне провело церемонию выпуска нового отряда сил внутренней безопасности из провинции Хасака. Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Во время церемонии, проходившей в Полке охраны и безопасности в районе Аль-Маридиян в Аль-Хасака, выпускники продемонстрировали боевые навыки, которые доказали их огромный опыт, накопленный в различных военных областях. Таким образом они показали всем, что способны выполнять задачи и обязанности, которые будут возложены на них во время работы в подразделениях полиции.

Полковник Шади Абу Ассаф, командир батальона безопасности и порядка, подчеркнул важность курсов, проводимых руководством полиции провинции Аль-Хасака для обучения новых военных САА и сотрудников полиции, которые в будущем будут помогать стране в ее войне с терроризмом до победы.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Абу Ассаф отметил, что с начала осуществления курсов было выпущено 1083 молодых людей из Аль-Хасаки. Он также указал на то, что курсы будут продолжаться в свете желания жителей провинции вступить в ряды сил внутренней безопасности.

Новоиспеченные выпускники выразили готовность выполнять возложенные на них задачи, считая свое присутствие в рядах сил внутренней безопасности Сирийской Арабской Республики национальным долгом и моральным обязательством каждого. Они выразили готовность участвовать в ликвидации терроризма и поддерживать состояние безопасности и стабильности, призывая молодых людей из провинции присоединиться к инициативе и получить честь защищать родину.

Стоит отметить, что молодежь Хасаки постоянно подвергается преследованиям со стороны курдских ополченцев, которые призывают их в свои ряды насильственным образом. Сами жители предпочитают вступать в ряды сирийской правительственной армии.