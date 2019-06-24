На «Армии-2019» покажут ЗРК «Витязь» и напечатанный на 3D-принтере танк

25 июня на территории подмосковного военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот» откроется юбилейный V Международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия-2019». Он будет проводиться по 30 июня включительно.

«Армия-2019» — не только крупнейшая выставка вооружения, военной и специальной техники в России, но и одно из выдающихся событий среди аналогичных мировых выставок.

Форум пятый год подряд будет проходить на территории уникального парка «Патриот», где впервые на планете реализован новый формат конгрессно-выставочной деятельности, совмещающий статические экспозиции, динамический показ возможностей военной техники в воздухе, на земле и воде, обширную научно-деловую программу с участием ведущих экспертов и культурно-развлекательные мероприятия.

«Охотник», «Паладин» и «Дрок»

Насколько масштабной будет программа V МВТФ, можно судить по перечню анонсированных к показу в «Патриоте» новинок отечественного ОПК.

Речь идет не о широко известных общественности машинах — таких как основной танк с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» Т-14, 57-мм перспективный зенитно-артиллерийский комплекс 2С38 «Деривация-ПВО», 152-мм самоходная гаубица армейского звена 2С35 «Коалиция-СВ» и так далее (хотя эти изделия, разумеется, на V МВТФ тоже будут) — а об экспонатах, ранее вообще не демонстрировавшихся в открытой экспозиции форума.

Основываясь на данных открытых источников, Федеральное агентство новостей предполагает, что в число «дебютантов» должны попасть следующие экспонаты:

— макет тяжелого ударного БПЛА С-70 «Охотник»;

— робототехнический комплекс «Паладин» на базе БМП-3;

— машина ремонтно-эвакуационная колесная средняя РЭМ-КС;

— 120-мм самоходная артиллерийская установка 2С42 «Лотос»;

— тяжелая боевая машина пехоты на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» БМП Т-15 с боевым модулем «Кинжал»;

— боевая машина пехоты БМП-К «Бережливый»;

— доработанный бронетранспортер БТР-82АТ, оснащенный новым комбинированным прицелом с тепловизионным каналом и комплектом решетчатых противокумулятивных экранов;

— боевая машина пехоты БМП-3 с решетчатыми противокумулятивными экранами;

— бронетранспортер БТ-3Ф с новым дистанционно управляемым боевым модулем, оснащенным 12,7-мм пулеметом «Корд», лазерным дальномером, тепловизионным прицелом, системой диагностики неисправностей, счетчиком патронов, а также гироскопической системой стабилизации оружия;

— машина химической разведки РХМ-8 на базе «Тигра»;

— бронеавтомобиль «Тигр Next»;

— бронеавтомобиль «Тигр-М» с боевым модулем «Арбалет-ДМ»;

— 82-мм самоходный миномет 2С41 «Дрок» — уже не в виде модели, как это было в 2017-м, а в «железе»;

— модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ» на базе колесной платформы «Торнадо»;

— зенитный ракетный комплекс «Сосна» на шасси БМП-3;

— зенитный ракетный комплекс 50Р6А «Витязь», он же С-350;

— пусковая установка 9А383Э, придаваемая зенитному ракетному комплексу 9К317МЭ «Викинг» для расширения возможностей комплекса по дальности и высоте поражения аэродинамических и баллистических целей;

— боевая машина из состава зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» в варианте исполнения на специальном корпусном колесном шасси с колесной формулой 8х8;

— радиолокационные комплексы 103Ж6 и 55Ж6ММ, предназначенные для обнаружения и сопровождения перспективных средств воздушного нападения, в том числе малоразмерных и малозаметных, разработанных по технологии «стелс», в условиях сложной помеховой обстановки;

— мобильная радиолокационная станция 59Н6-Т, которой могут оснащаться радиотехнические подразделения при работе в составе автоматизированных группировок ПВО-ПРО (решает задачи обнаружения и сопровождения аэродинамических, баллистических и гиперзвуковых целей, а также целый ряд других задач);

— комплекс средств защиты 1К145Е, предназначенный для обнаружения атакующих элементов высокоточного оружия, их радио- и оптико-электронного подавления и информационного обеспечения прикрываемых объектов;

— универсальный мишенно-тренировочный комплекс «Адъютант», предназначенный для тренировки расчетов любых зенитных ракетных комплексов, зенитных ракетных систем и зенитных артиллерийских комплексов с созданием сложной мишенной обстановки;

— а также… не знаем, как наиболее точно можно позиционировать это изделие, поэтому просто процитируем пресс-службу «Уралвагонзавода»: «Уникальный танк Т-90МС, созданный на 3D-принтере по оригинальным чертежам от разработчика».

И это далеко не полный перечень ожидаемых новинок!

Военное шоу «Вежливые люди»

Накануне открытия V МВТФ начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Иван Бувальцев сообщил, что одной из «изюминок» «Армии-2019» станет уникальная демонстрационная программа — военное шоу «Вежливые люди».

«На земле, в воде и в воздухе развернется грандиозное действие е участием тяжелой бронетехники, армейской авиации, а также подразделений воздушно-десантных войск и морской пехоты, — отметил генерал-полковник. — В этом году демонстрационная программа обещает быть невероятно зрелищным событием, военнослужащие продемонстрируют возможности российского вооружения, военной и специальной техники».

По словам Бувальцева, к участию в демонстрационной программе будет привлечено более двухсот пятидесяти единиц техники. Посетители шоу «Вежливые люди» смогут увидеть в действии тяжелую огнеметную систему «Солнцепек», самоходный миномет «Тюльпан», реактивную систему залпового огня «Торнадо», боевую машину пехоты БМП-К «Бережливый», бронетранспортер БТР-82АТ и многое другое.

Начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ подчеркнул, что видами и родами войск Вооруженных Сил впервые на форуме в дни массового посещения будет демонстрироваться «Мастер-класс военных специалистов». На полигоне «Алабино» высококлассные специалисты покажут мастерство владения своей специальностью. Вниманию зрителей будет представлен и ставший визитной карточкой мастер-класс механиков-водителей танков — «Танковый балет».

Кроме этого, свою насыщенную летную программу в небе полигона «Алабино» и аэродрома «Кубинка» покажут экипажи пилотажных групп «Русские витязи» на самолетах Су-ЗОСМ, «Стрижи» на самолетах МиГ-29, «Беркуты» на вертолетах Ми-28Н. Отметим, что летчики ежегодно обновляют свою программу, добавляют новые фигуры пилотажа и усложняют исполнение имеющихся.

«Стоит отметить, что в демонстрационной программе форума примет участие техника не только из арсенала Минобороны России. Здесь будут также представлены 23 новейшие разработки от 15 предприятий промышленности, пять из которых демонстрируются впервые», — добавил Иван Бувальцев.

Любопытно, что в этом году особое внимание в программе динамического показа будет уделено демонстрации стрелкового оружия. Организаторы форума сообщили, что к середине июня они получили заявки от различных предприятий промышленности на демонстрацию более 70 единиц различных типов стрелкового оружия.

«Все заявленные образцы стрелкового оружия будут демонстрироваться в уникальном Многофункциональном огневом центре парка «Патриот», имеющем большое количество стрелковых галерей дальностью 50 и 300 метров. В этом году мы расширили возможности огневого центра, введя в строй участок стрельбы на большие дальности для демонстрации высокоточного и дальнобойного стрелкового оружия», — пояснил начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ.

По предварительным оценкам, участие в форуме примут более 1500 предприятий и организаций, которые представят свыше 27 000 образцов продукции и технологий. По мнению организаторов, суммарная посещаемость форума «Армия-2019», как и в 2018 году, может превысить один миллион человек.