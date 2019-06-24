Инновационный детектор лжи разработали в Академии ФСО

Москва, 24 июня. В Академии Федеральной службы охраны (ФСО) разработали новый детектор лжи с учетом когнитивной психологии и психофизиологии человека.

Новое устройство позволяет очень точно обрабатывать информацию и определять ее достоверность. Технологию будут использовать при кадровой работе и при служебных расследованиях.

Специалисты считают, что новый детектор лжи эффективнее классического полиграфа. Разработки по считыванию невербальных средств коммуникации ведутся во многих странах мира, пишет News.ru.

Обычно они учитывают эмоциональные сигналы говорящего, параметры его речи. Перед проведением испытания специалисты изучают личное дело сотрудника. Они выясняют его невербальные компоненты речи.

Вопросы разрабатываются для каждого испытуемого отдельно. Проверяются нейтральные и контрольные темы с такими показателями как высота голоса, темп речи, произношение.

Также учитывается время ответа, паузы, дыхание, оговорки, повторы, заикание и другие нарушения речи. Ранее сообщалось, что на полиграфе проверяют призывников, которые хотят служить по контракту.