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Кадыров сообщил о пятерых детях, вывезенных в Россию из Сирии

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Кадыров сообщил о пятерых детях, вывезенных в Россию из Сирии

Грозный, 24 июня. Пятерых детей, уроженцев Чечни, доставили из Сирийской Арабской Республики в российскую столицу. Об этом сообщил в понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, в воздушной гавани «Внуково» приземлился лайнер, который доставил вывезенных в воскресенье из Сирии пятерых несовершеннолетних детей. Он отметил, что самой младшей из них всего 2 года. Руководитель республики уточнил, что родители этих детей погибли в САР.

«Ко мне с просьбой оказать помощь в установлении места нахождения и вывозе девочек на родину обратились их близкие родственники, проживающие в Надтеречном районе Чечни», — рассказал он.

Кадыров уточнил, что вопросом возвращения детей занималась специально сформированная рабочая группа.

Ранее при содействии чеченских властей на территорию РФ были эвакуированы свыше 150 женщин и детей — жителей Чечни, Дагестана, Тверской области и других российских субъектов. Согласно подсчетам чеченских правозащитников, возвращения на родину ожидают еще несколько сотен российских женщин и детей, которые в настоящее время находятся на территории САР и Ирака.

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Автор: Сергей Петров
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