Лавров осудил отсутствие реакции Запада на проявления русофобии в Грузии

Москва, 24 июня. Страны Запада игнорируют проявления русофобии и национализма в Грузии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр в понедельник провел встречу с руководителями российских региональных некоммерческих организаций. Во время выступления он осудил отсутствие реакции Запада на проявления русофобии в Грузии.

«Западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства националистов, русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, переписать нашу общую историю», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Лавров также отметил, что Москва трезво оценивает роль США и их союзников на мировой арене. Однако Россия, указал он, ни от кого не отгораживается, готова к диалогу по тем вопросам, где видятся возможности для совместной работы в целях подавления общих для мирового сообщества проблем, таких как наркотрафик, терроризм или распространение оружия массового уничтожения.

Как напоминает «Царьград», протесты в Грузии начались на этой неделе. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов, открывая сессию Межпарламентской ассамблеи православия, сидел в кресле спикера парламента. Грузинская оппозиция возмутилась произошедшим, что вылилось в массовые беспорядки, пишет Infox.ru, хотя сам парламентарий заявлял, что он не выбирал место, и занял то, которое ему предложила принимающая сторона. Работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть Грузию.

К зданию парламента начали стихийно стекаться радикально настроенные граждане, которые потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и председателя Службы безопасности страны.

Эксперты сходятся во мнении, что скандал с креслом, в которое посадили Гаврилова, скорее всего, был спланирован заранее. К организации беспорядков в Тбилиси, по их словам, причастна не только местная оппозиция, но и США. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который заявил ранее, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Кроме того, в Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», деятельность которого носит явный антироссийский характер. За беспорядками может стоять и Агентство США по международному развитию.

Примечательно, что граждане США и стран Евросоюза активно подстрекают грузин к волнениям в социальных сетях и заявляют о поддержке их «борьбы» против России.

Ранее МВД Грузии возбудило уголовное дело после нападения радикалов на съемочную группу телеканала «Россия 24» в Тбилиси.