Каракас, 24 июня. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал жителей Венесуэлы принять участие в манифестации 5 июля.

Как сообщает телеканал TVV, Гуайдо призвал сторонников выйти на манифестацию во время выступления в городе Сан-Фелипе в штате Яракуй. По словам оппозиционера, акция пройдет по всей Венесуэле и готовится при поддержке международного сообщества.

Напомним, 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, следуя командам из Вашингтона, объявил сам себя «временным главой» государства и сразу же был признан США и их союзниками. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. Ранее Мадуро рассказал, почему Гуайдо не объявляет выборы в Венесуэле.

Западные средства массовой информации активно поддерживают Гуайдо, самовольно приписавшего себе президентскую должность. При этом журналисты не брезгуют использовать в своей работе и откровенные фейки. В январе 2019 года американские СМИ со ссылкой на оппозицию в Венесэуле заявили, что российская авиакомпания вывозит некое «золото Мадуро» на Ближний Восток. Кроме того, Reuters писал о якобы прибытии в Каракас мифической ЧВК «Вагнер». Позже выяснилось, что оба сообщения являются вбросами. Информацию официально опровергли представители министерства иностранных дел, а также политики в Каракасе. Кроме того, СМИ признали, что изначально распространяли фейки.

Напомним, президент России Владимир Путин рассказал, что произойдет в США или Великобритании, если глав государств будут провозглашать таким же образом, как это произошло в Венесуэле. Свое мнение глава государства выразил во время встречи с руководителями иностранных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума-2019.

Путин раскритиковал способ, используя который Гуайдо пришел к власти. По его словам, «человек вышел на площадь, поднял к небу глаза и провозгласил себя президентом».

Глава государства задал западным политикам вопрос, осознают ли они то, кого поддерживают. Он также предложил представить ситуацию, когда подобным способом назначали бы американского президента или премьера Великобритании. Путин заявил, что США поддерживают хаос вместе с Гуайдо в Венесуэле.