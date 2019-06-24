Матвиенко заверила, что РФ не будет использовать энергоресурсы для давления

Санкт-Петербург, 24 июня. РФ никогда не использовала энергоресурсы как рычаги экономического и политического давления и не планирует делать это в будущем. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Политик в понедельник выступила в Северной столице на открытии форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета.

«Россия никогда не использовала и не будет использовать свои энергетические ресурсы и возможности в качестве рычагов экономического или политического давления», — заверила Матвиенко в своей речи.

Напомним, шестой форум будущих лидеров Мирового нефтяного совета стартовал в городе на Неве 23 июня, он продлится до 29 июня. Накануне президент РФ Владимир Путин, поприветствовал участников мероприятия, его гостей и организаторов. Обращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

В форуме примут участие около 1,2 тысячи представителей нефтегазовой индустрии из разных стран. Министр энергетики России Александр Новак возглавляет оргкомитет. Местом проведения форума выбрали многофункциональный комплекс «Горный» и Санкт-Петербургский Горный университет.

Ранее первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько подчеркнул, что Россия готова продолжить транзит газа через Украину после 2019 года, но лишь на выгодных условиях и после урегулирования судебных споров. Он также отметил, что ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» не предусматривает сокращения транзита по действующим маршрутам.