Россия зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии за сутки

Москва, 24 июня. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 14 нарушений режима прекращения огня, Турция — 7.

«Российским представительством зафиксировано 14 случаев стрельбы в провинциях: Латакия, Хама, Алеппо. Турецким представительством зафиксировано 7 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо, Идлиб, Хама», — сказано в сообщении пресс-службы центра по примирению враждующих сторон.

Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев за прошедшие сутки была проведена гуманитарная акция в населенном пункте Хаммурия (Дамаск). Беженцам было выдано 346 продовольственных наборов. Общий вес составил 1500 килограммов.

Соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий за сутки не подписывались. Количество населенных пунктов, которые присоединились к процессу примирения — 2523. Количество вооруженных формирований, утвердивших выполнение условий прекращения огня, не изменилось — 234.

Днем ранее российские службы сообщили о девяти случаях нарушения перемирия. Также были проведены три гуманитарные акции. Продовольственные наборы получили жители Дейр-эз-Зора, Алеппо, Дамаска. Было выдано 315 наборов общим весом 1350 кг.