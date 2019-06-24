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Экономика

AliExpress открыла площадку для российских предпринимателей

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AliExpress открыла площадку для российских предпринимателей

Москва, 24 июня. Популярная китайская торговая площадка AliExpress приступила к подключению российского малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя онлайн-платформы Антона Пантелеева.

По данным издания, на площадке будут торговать малые и средние предприятия, в том числе индивидуальные предприниматели (ИП) из России. Изначально они смогут реализовывать товары лишь на отечественном рынке, который в перспективе будет расширяться.

Отмечается, что требования к российским предпринимателям будут минимальны, без ограничений по обороту, сервису или доставке. Поставщики будут самостоятельно решать, в каких регионах реализовывать товары, пишет «Ъ».

Кроме того, AliExpress изменит обозначение торговой площадки Tmall и переориентирует ее на крупные марки и бренды. На сегодняшний день на Tmall в России представлено примерно 100 тыс. товарных наименований и свыше 500 брендов, пишет «Свободная пресса».

Как ранее сообщала «Газета.Ru», 5 марта площадка AliExpress открыла в России онлайн-продажу автомобилей.

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Автор: Сергей Петров
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