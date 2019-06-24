Грузия потеряет более 150 тыс. российских туристов

Москва, 24 июня. Грузия потеряет более 150 тыс. туристов из России после введения моратория на ависообщение из-за антироссийских протестов в Тбилиси.

Запрет вступает в силу 8 июля, за две недели до разгара летнего сезона. Российские перевозчики должны будут вернуть путешественникам почти 3 млрд рублей. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщил источник в туристической отрасли. При этом туристические фирмы, по его данным, потеряют меньше. В Ростуризме ранее сообщили, что туры в Грузию после 8 июля выкупили 3,5 тыс россиян. Сумма выплат не превысит 122 млн рублей. Всего от поездки в Грузии будут вынуждены отказаться более 150 тыс. россиян.

Главы Ростуризма Зарина Догузова, что падение турпотока из России в эту страну упадет на 60-70 процентов. Она отметила, что число автобусных туров в Грузии может подрасти, но совсем незначительно.

Напомним, 20 июня Тбилиси охватили беспорядки. Радикалы пикетировали здание парламента, требуя отставки спикера парламента, главы МВД и руководителя Службы безопасности страны. В качестве повода была использована провокация: члена российской делегации, прибывшей на сессию Межпарламентской ассамблеи православия, посади в кресло спикера парламента Грузии.

Участники акций требовали высылки российских дипломатов, заявляли об «антироссийской оккупации». Выпады в сторону Москвы сделали не только радикалы и местная оппозиция, но и президент Грузии. Саломе Зурабишвили назвала Россию врагом и заявила, что Москва якобы заинтересована в расколе Грузии. И это при том, что за организацией митингов могут стоять США. На это указывали многие эксперты. Кроме того, в Грузии давно работают несколько спонсируемых Штатами фондов, и эти организации не скрывают свою антироссийскую деятельность. Сложно поверить, что официальный Тбилиси не в курсе этого или никто из властей просто не заметил американские флаги, которые были в руках у пикетирующих парламент радикалов.

Митинги в столице Грузии разгонял спецназ, в ход шли дубинки и слезоточивый газ. Пострадали более 200 человек. 21 июня президент РФ принял решение ввести временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию для обеспечения безопасности граждан РФ. Действие моратория распространяется и на грузинских перевозчиков, выполняющих рейсы в РФ.

В Грузии осознают, какой удар нанесет это решение на доходы страны от туристической отрасли, и теперь пытаются активно искать замену российским путешественникам. К примеру одиозный экс-губернатор Одесской области и третий президент Грузии Михаил Саакашвили позвал отдыхать в Грузию украинцев.

Отметим, что в Госдуме считают, что Москва должна не ограничиваться только запретом авиасообщения, но пойти дальше и ввести в отношении Грузии экономические санкции, в частности, запретить ввоз в Россию грузинского вина и сельхозпродукции. С таким призывом, в частности, выступил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.