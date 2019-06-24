Россиян предупредили о резком похолодании

Москва, 24 июня. Атлантический циклон принесет в Россию похолодание, сообщила завлаборатории Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Прохладная погода придет в Россию с 24 июня, в центральных областях столбики термометров покажут до 26 градусов. Осадков не прогнозируется.

Уже во вторник температура воздуха понизится до 23 градусов тепла, к середине недели она опустится до 21 градуса тепла. В некоторых областях страны будет 18-21 градус тепла.

В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях ожидаются ливни с грозами. На юге России начнется сезон дождей. В Сибири будет тепло, температура воздуха составит 20-27 градусов, пишет «Российская газета».

Как отмечает РИАМО, в Москву осенняя погода придет к концу недели. В ночное время суток может похолодать до 5-10 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 21 градуса тепла.

Предстоящая неделя в Москве будет дождливой. Синоптики предупредили о том, что за неделю выпадет треть месячной нормы осадков, пишет «Вечерняя Москва».