В ночь с 23 на 24 июня традиционный праздник выпускников «Алые паруса» собрал на Дворцовой площади 33 тысячи человек. Среди них — 25 тысяч школьников из Петербурга и 8 тысяч лучших выпускников из 35 регионов страны. Праздник давно уже стал культовым не только в Петербурге и России, но и во всем мире — на главную площадь города приехали выпускники из других стран. Кстати, в этом году у праздника юбилей — «Алые паруса» проходят в 15-й раз.

Открыл мероприятие Александр Беглов — он прибыл на торжество, чтобы поздравить выпускников. Поздравил ребят и председатель Закса Вячеслав Макаров.

«Пусть все желания, которые вы задумаете под алыми парусами, исполнятся. Петербург нуждается в вашем таланте, вашей энергии, вашей любви», — напутствовал выпускников градоначальник.

Ведущими шоу стали Иван Ургант и Даша Александрова. Среди артистов, выступивших на празднике, были Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Зара, Владимир Пресняков, Кравец.

В этом году праздник стал еще более масштабным — сцена постепенно трансформировалась в корабль, а небо буквально загорелось яркими огнями из-за невероятного пиротехнического шоу, которое продолжалось более 20 минут. Новшества коснулись также и самого двухмачтового символа «Алых парусов». Бриг «Россия» назвали парусником с российским гражданством — он был переоборудован для полного сходства с бригом Александра Грина.