Автоэксперт оценил предложение отменить штрафы за тонировку

Москва, 24 июня. Партнер аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал предложение депутатов Госдумы отменить штрафы за тонировку стекол транспортных средств. Специалист считает данную инициативу популистской.

По словам Моржаретто, в России действую на самые жесткие ограничения на тонировку автомобильных стекол. Эксперт пояснил, что в РФ не разрешается затемнять сильнее установленной нормы лобовое стекло, а также передние стекла водителя и пассажира. При этом задние стекла можно «хоть черной краской закрасить». Моржаретто подчеркнул, что есть страны, в которых закон запрещает абсолютно любую тонировку.

Автоэксперт считает, что ограничения тонировки, которые действуют сейчас в России, абсолютно оправданы. Моржаретто обратил внимание на тот факт, что автолюбители часто из непонятных побуждений тонируют и лобовое стекло, и фары.

«Получается, что ни их не видно, ни им толком ничего не видно. Зачем это нужно, я не знаю», — сказал автоэксперт в комментарии RT.

Напомним, с предложением отменить штрафы за тонировку обратились в нижнюю палату парламента депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. Авторы инициативы считают, что затемненные стекла делают транспортное средство более безопасным, поскольку защищают водителя от ослепления фарами встречных машин или солнечными лучами. Кроме того, депутаты ЛДПР уверены, что тонировка позволит снижать нагрузку на кондиционер, поскольку затемненные стекла защитят автомобиль от нагрева, сообщает Газета.ru. Отметим, что сейчас штраф за управление автомобилем с тонировкой, не соответствующей требованиям, составляет 500 рублей.